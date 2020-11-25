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У Польщі виявили майже 50 українців, які нелегально працювали на рибзаводі

У Польщі виявили майже 50 українців, які нелегально працювали на рибзаводі
У Польщі виявили багато українців, які нелегально працювали на рибопереробному заводі.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на morski.strazgraniczna.pl, співробітники прикордонної служби в Гдині під час перевірки виявили понад 50 іноземців, які працювали на підприємстві нелегально.

Переважно це були громадяни України. Їх найняло агентство з працевлаштування з Нижньої Сілезії. Крім українців, на підприємстві працювали ще білоруси та грузини. 52 особи не мали жодних дозволів на роботу чи дійсних “освядчень”.

Власники посередницької агенції, двоє громадян України, також не мали дозволу на проведення такої діяльності. Всі вони мають сплатити штраф, а керівник фірми буде відповідати перед судом. Якими будуть наслідки для працевлаштованих на рибзаводі з порушеннями українців, не повідомляється.

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Теги: Польща, українці, робота, нелегали
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