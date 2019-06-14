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Перевірятимуть документи, обмежуватимуть рух та проводитимуть евакуацію: у Луцьку – навчання поліцейських

Перевірятимуть документи, обмежуватимуть рух та проводитимуть евакуацію: у Луцьку – навчання поліцейських
У Луцьку сьогодні, 4 березня, поліція проводить навчання.

Про це інформує сектор комунікації ГУНП в області.

Навчання спрямовані на набуття і вдосконалення навичок щодо організації й тактики проведення поліцейських операцій, зокрема з розшуку й затримання озброєних та інших осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння.

У рамках тренувальних навчань у громадян перевірятимуть документи, що посвідчують особу, тимчасово обмежуватимуть або заборонятимуть рух транспортних засобів та пішоходів, евакуюватимуть окремі об’єкти тощо. Тренування відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних.

Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, працівники поліції перебувають на всіх в'їздах та виїздах з Луцька.

"Шановні громадяни, просимо з розумінням поставитись до проведення тренувальних навчань, адже вони спрямовані на ваші захист та безпеку! У разі виявлення підозрілих осіб чи предметів телефонуйте на 102", - йдеться у повідомленні.

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Теги: поліція, навчання, Луцьк
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