вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Львівщині застрелився патрульний

На Львівщині застрелився патрульний
Вранці у четвер, 4 березня, на території управління патрульної поліції Львівщини від вогнепального поранення помер поліцейський.

Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили джерела у правоохоронних органах.

За даними ZAXID.NET, 33-річний поліцейський вранці заступав на зміну. Він отримав зброю, зайшов у біотуалет на території управління патрульної поліції Львівщини на вул. Перфецького, де вистрелив собі в голову. Наразі невідомо, що стало причиною такого вчинку.

У пресслужбі ГУНП Львівщини зазначили, що у Стебницькій міській лікарні помер поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу поліції старший сержант поліції Мар’ян Смольський.

«Від імені усіх поліцейських Львівщини я висловлюю глибокий сум з приводу важкої втрати - передчасної смерті нашого товариша Мар’яна Смольського. Більше дев’ятнадцяти років він гідно виконував свій службовий обов’язок – служив людям, захищав Закон і залишив по собі добру пам'ять. Мар’яну було 40 років, сиротою залишився одинадцятирічний син. Щирі співчуття родині та близьким правоохоронця. Вічна Йому пам'ять!», - зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Львівщина, патрульний, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині застрелився патрульний
Сьогодні, 10:55
Перевірятимуть документи, обмежуватимуть рух та проводитимуть евакуацію: у Луцьку – навчання поліцейських
Сьогодні, 10:32
У Польщі виявили майже 50 українців, які нелегально працювали на рибзаводі
Сьогодні, 10:26
Юні легкоатлети з Волині здобули золоті медалі на чемпіонаті України
Сьогодні, 10:16
У Луцьку 13-річна школярка намагалась звести рахунки з життям
Сьогодні, 09:32
Схожі новини
На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля загинув мешканець Луцького району На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля загинув мешканець Луцького району
13 грудень, 2020, 11:02
На Львівщині рідні звинувачують лікарів у смерті 25-річного чоловіка від ускладнень COVID-19 На Львівщині рідні звинувачують лікарів у смерті 25-річного чоловіка від ускладнень COVID-19
30 жовтень, 2020, 11:02
В озері на Львівщині потонув 20-річний хлопець В озері на Львівщині потонув 20-річний хлопець
24 серпень, 2020, 18:46
У лікарні помер волинський патрульний У лікарні помер волинський патрульний
02 серпень, 2020, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині застрелився патрульний
Сьогодні, 10:55
 0
Перевірятимуть документи, обмежуватимуть рух та проводитимуть евакуацію: у Луцьку – навчання поліцейських
Сьогодні, 10:32
 0
У Польщі виявили майже 50 українців, які нелегально працювали на рибзаводі
Сьогодні, 10:26
 0
Юні легкоатлети з Волині здобули золоті медалі на чемпіонаті України
Сьогодні, 10:16
 0
У Луцьку 13-річна школярка намагалась звести рахунки з життям
Сьогодні, 09:32
 0
Медіа
відео
1/8