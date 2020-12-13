На Львівщині застрелився патрульний





Цю інформацію



За даними ZAXID.NET, 33-річний поліцейський вранці заступав на зміну. Він отримав зброю, зайшов у біотуалет на території управління патрульної поліції Львівщини на вул. Перфецького, де вистрелив собі в голову. Наразі невідомо, що стало причиною такого вчинку.



У пресслужбі ГУНП Львівщини зазначили, що у Стебницькій міській лікарні помер поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу поліції старший сержант поліції Мар’ян Смольський.



«Від імені усіх поліцейських Львівщини я висловлюю глибокий сум з приводу важкої втрати - передчасної смерті нашого товариша Мар’яна Смольського. Більше дев’ятнадцяти років він гідно виконував свій службовий обов’язок – служив людям, захищав Закон і залишив по собі добру пам'ять. Мар’яну було 40 років, сиротою залишився одинадцятирічний син. Щирі співчуття родині та близьким правоохоронця. Вічна Йому пам'ять!», - зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці у четвер, 4 березня, на території управління патрульної поліції Львівщини від вогнепального поранення помер поліцейський.Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили джерела у правоохоронних органах.За даними ZAXID.NET, 33-річний поліцейський вранці заступав на зміну. Він отримав зброю, зайшов у біотуалет на території управління патрульної поліції Львівщини на вул. Перфецького, де вистрелив собі в голову. Наразі невідомо, що стало причиною такого вчинку.У пресслужбі ГУНП Львівщини зазначили, що у Стебницькій міській лікарні помер поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу поліції старший сержант поліції«Від імені усіх поліцейських Львівщини я висловлюю глибокий сум з приводу важкої втрати - передчасної смерті нашого товариша Мар’яна Смольського. Більше дев’ятнадцяти років він гідно виконував свій службовий обов’язок – служив людям, захищав Закон і залишив по собі добру пам'ять. Мар’яну було 40 років, сиротою залишився одинадцятирічний син. Щирі співчуття родині та близьким правоохоронця. Вічна Йому пам'ять!», - зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію