На Львівщині застрелився патрульний
Сьогодні, 10:55
Вранці у четвер, 4 березня, на території управління патрульної поліції Львівщини від вогнепального поранення помер поліцейський.
Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили джерела у правоохоронних органах.
За даними ZAXID.NET, 33-річний поліцейський вранці заступав на зміну. Він отримав зброю, зайшов у біотуалет на території управління патрульної поліції Львівщини на вул. Перфецького, де вистрелив собі в голову. Наразі невідомо, що стало причиною такого вчинку.
У пресслужбі ГУНП Львівщини зазначили, що у Стебницькій міській лікарні помер поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу поліції старший сержант поліції Мар’ян Смольський.
«Від імені усіх поліцейських Львівщини я висловлюю глибокий сум з приводу важкої втрати - передчасної смерті нашого товариша Мар’яна Смольського. Більше дев’ятнадцяти років він гідно виконував свій службовий обов’язок – служив людям, захищав Закон і залишив по собі добру пам'ять. Мар’яну було 40 років, сиротою залишився одинадцятирічний син. Щирі співчуття родині та близьким правоохоронця. Вічна Йому пам'ять!», - зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.
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Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили джерела у правоохоронних органах.
За даними ZAXID.NET, 33-річний поліцейський вранці заступав на зміну. Він отримав зброю, зайшов у біотуалет на території управління патрульної поліції Львівщини на вул. Перфецького, де вистрелив собі в голову. Наразі невідомо, що стало причиною такого вчинку.
У пресслужбі ГУНП Львівщини зазначили, що у Стебницькій міській лікарні помер поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу поліції старший сержант поліції Мар’ян Смольський.
«Від імені усіх поліцейських Львівщини я висловлюю глибокий сум з приводу важкої втрати - передчасної смерті нашого товариша Мар’яна Смольського. Більше дев’ятнадцяти років він гідно виконував свій службовий обов’язок – служив людям, захищав Закон і залишив по собі добру пам'ять. Мар’яну було 40 років, сиротою залишився одинадцятирічний син. Щирі співчуття родині та близьким правоохоронця. Вічна Йому пам'ять!», - зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.
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