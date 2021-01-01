Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 5 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. 9:00-17:00
смт. Мар’янівка
Іваничівський район
1. КТП-45 10.00-15.30 с.Грибовиця
вул.Шкільна 82-88 100,103,101,98,97. Перемоги 101
2. ПЛ-04кв Л-2 Л-6 Л-7 Л-8 від ЗТП-102 10.00-15.30 ТЗОВ «ст.Порицьк» склад, КЗС, контора, сироварня с.Ст.Порицьк
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-4 09:00 - 17:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково), вул. Чкалова.
2. КТП-130 09:00 - 17:00 Школа, шкільна майстерня, Ветдільниця, АТС, контора, церква, Дім молитви, ФОП Сидонець Ганна Іванівна (торговий павільйон), башня водонапірна, ФАП, дитячий садок, башня водонапірна №2. с. Добре, вул. Центральна (частково), вул. Першого Травня.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-256 09:00 - 17:00 с. Брониця, вул. Зелена (частково),
вул. Торгова (частково).
4. ПЛ-0,4кВ Л-3,Л-4 КТП-112 09:00 - 17:00 с. Сошично, вул. Полониця.
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-450 8:30-17:00 школа с.Муравище
ФОП Герасимюк Л.І. – торговий кіоск
Михайлюк В.В. - торговий кіоск
РГ св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП - церква с.Муравище
вул.Шкільна,
вул.Робітнича,буд.1-16,
вул.Селянська,буд.1-10,
вул.Центральна,буд.1-30,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-31 8:30-17:00 с. Вишнів – школа, дитсадок, с.Вишнів
вул.Л.Українки,
вул.1-го Травня,
3. ПЛ10 кВ Л40-02
10:00-18:00 КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець В.О. - магазин
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька О.В. - магазин
ФОП Славіч М.М. - магазин
ФОП Леошко В.Є. - магазин
ФОП Шелепа З.О. - магазин
ФОП Літвінчук Ж.В. - магазин
ФОП Поліщук В.Є. - магазин
ФОП Шевчук В.К. - магазин
ФОП Колошко Є.М. - магазин
ФОП Цибульський А.В. - магазин
ФОП Мацута С.П. - магазин
ФОП Славіч А.М. - магазин
ФОП Кошинська Г.П. - магазин
КТП-278 смт. Олика
ФОП Мисковець В.О. - магазин
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФОП Матищук С.Є. - магазин
КТП-305 смт.Олика
МДКП "Ківерціводоканал" – очисні споруди
Вол. обл. психлікарня № 2
КТП-309 смт. Олика
СГВК"Птахівник"
Вол. обл. психлікарня № 3
Церква ХВЄ смт.Олика
ФОП Лебедь Б.Ф. - магазин
КТП-319 смт. Олика
ФОП Дорощук В.Ф. - магазин
ФОП Мельник О.С. - магазин
ФОП Яйленко Т.П. – магазин-бар
ФОП Костюк А.А. - магазин
ФОП Колосінський В.В. - приміщення
КТП-528 смт. Олика
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-530 смт.Олика
Олицький психоневрологічний будинок-інтернат КТП-256 смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,
вул. Незалежності,
КТП-278 смт. Олика
вул. Шевченка
вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,
вул. Глібова
вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29, пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,
вул.Набережна
КТП-309 смт. Олика
вул. Незалежності
вул. Шевченка
КТП-319 смт. Олика
вул. Козацька
вул. Гагаріна
вул. Богуна, буд. 1-8а,22,25,27,29,30, 17
вул. Сагайайдачного
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,
вул. Івасюка, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,
вул. Путилівська
КТП-528 смт. Олика вул.Робітнича ,
4. ПЛ10 кВ Л70-04 частково 10:00-18:00 м. Ківерці – школа №5
ФОП Журба Ольга
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна
ДТГО "Львівська залізниця "
ФОП Панасюк Юрій Іванович
ТзОВ "Шен"
ФОП Бутримчук Тетяна Сергіївна
ФОП Величко Ірина Михайлівна
ТзОВ `Тартак`
Релігійна громада ЄХБ Ківерці
ФОП Мосійчук Галина Василівна
ТзОВ "Обрій"
ФОП Матвіюк Лілія Дмитрівна
Ківерцівський РСТК ТСО України
ФОП Демчук Андрій Степанович м.Ківерці
вул.Ціолковського,буд.1-93,
вул.Ломоносова,буд.1-28,2-24
пров.Миру,
вул.Дорошенка,буд.1-42,
пров.Дорошенка,буд.1-16,
вул.Міцкевича,буд.1- 32,34-60
вул.Паркова,буд.14 -85,
вул.Деревообробників,буд.1-5,7,911,16
вул.Винниченка,буд.1,
вул.8-го Березня,буд.1-26,
вул.Свободи,буд.1-18
вул.Чехова,1,3-11,
вул.Космонавтів,буд.1-63,65,69,
вул.Лісна,
вул.Жовтнева,буд.32-72,
вул.Січ.Стрільців, буд.4-46,47,49,51,
вул.Літописна буд.20-28,31,33-45
вул.Київська,буд.64 -82
вул.Матросова,буд.1-9,10-28(парні),
пров.Чапаєва,
вул.Ковельська,буд.20,31,32
вул.Л.Українки,буд.1-25,
вул.Миру,буд.1-37,
вул.Л.Толстого,буд.1-28,
вул.9-го Травня,
вул.Д.Гордіюк,буд.1-9, вул.Шевченка,буд.59-83(непарні),
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Комунальне підприємство «Економунсервіс»
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» смт.Люблинець
2.
9:00-17:00
Свято- Михайлівська громада Української православної церкви
Дрозднівська сільська рада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД» с.Дроздні
3.
ПЛ-10кВ Л.39-08
(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176)
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «КОЛОС»
Поворська сільська рада
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана
ФОП Бахарєва Є.В
Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА»
Ковельське МТМО
ТзОВ «ЛІСТРАНСБУД»
Повурське споживче товариство
ФО Боровик В.В
ФО Лисиця О.Г
ФОП Дерев'янчук В.І с.Озерне
с.Гулівка
с.Заячівка
4.
ПЛ-10кВ Л.16-03
(ТП-346; ТП-71; ТП-377; ТП-72) 9:00-17:00 ТзОВ «В Прометей»
Сільськогосподарське ТзОВ «ДРУЖБА»
Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради
Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА»
Публічне акціонерне товариство «УКРТЕЛЕКОМ»
с.Мельниця
с.Бруховичі
5. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель
6.
ПЛ-10кВ Л.72-18
(ТП-556; ТП-235; ТП-398; ТП-201; ТП-644; ТП-254)
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Ратнівський аграрій»
Дубівська сільська рада
ФОП Шуклін Ю.А
Ковельське МТМО
ФОП Миронюк В.Ю
ФО Ніколюк І.В
Свято-Успенська Громада Української Православної Церкви
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» с.Городище
с.Гредьки
Локачинський район
1. КТП-237 Л-1 9:00-15:45 с.Колпитів вул.І.Франка
2. КТП-158 9:00-15:45 ДНЗ, ФАП, школа с.Крухиничі вул.Шкільна, Рогізнянська,
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
МП «Шлях»
ВКФ «Тріумф»
Гаражний кооператив «Стир-2»
Гаражний кооператив «Стир-3»
Готель
Кафе «Чевермето»
Садівниче товариство «Маяк» вул. Героїв Крут
вул. Дубнівська (частково)
Луцький район
1. 10:00-17:00
ТзОВ «Торговий дім Аветра»
ФОП Котенжа Б.Ю.
ФОП Ґедзь В.І.
ФОП Петрочук К.П.
Магазин Теремнівського СТ
ПП «Сателіт»
Церква с. Підгайці
ПП «Алістер»
Готель «Несс» с. Крупа, вул.Хутірська, Дубнівська, Шиманського, Сонячна, Зелена, Польова
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-32059 ПЛ-0.4 8:00-18:00
СШ с.Бережці
Дитячий садок с.Бережці
Клуб с.Бережці
Церква
ТОВ"Альянс Холдинг"
с.Бережці
2. КТП-32084 ПЛ-0.4 8:00-18:00
Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "
с.Висоцьк
3. КТП-32251 8:00-18:00
Пілорама
Млин с. Нудиже
с.Нудижі
4. КТП-426 ПЛ-0.4 8:00-18:00 Лісництво с.Нудижі
с.Нудижі
5. КТП-32255 8:00-18:00 Магазин Світязь
Бар АЛЬФ-2
Б/в "Куточок рибака"
Бар "Водолій"
Магазин с.Світязь
Магазин-бар с.Світязь
Б/відпочинку с.Світязь
6. КТП-32258 8:00-18:00 ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
УДППЗ"УКРПОШТА"
Сільська Рада с.Світязь
Шацьке Районне споживче товариство
Лісництво Світязь
Пілорама
ФОП Марчук Леся Миколаївна
ФОП Гайдук Галина Йосипівна
ФОП Мохнюк Надія Іванівна
Метеостанція
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Табір "Чайка" Обком профспілки медпрацівників
Табір "Чайка" Обком профспілки медпрацівників
Мале підприемство "Октан"
Відділ культури с.Шацьк с.Світязь
7. КТП-194 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Омеляне
Маг.с.Омеляне
с.Омеляне
8. КТП-189 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Дитячий садок
Клуб с. Ростань
Маг.с.Ростань
Сільська рада с. Ростань
Школа.с.Ростань
Церква
ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
СВК ім.Суворова
УДППЗ"УКРПОШТА" с.Ростань
Любешівський район
1. ЩТП-331 10:00-16:00 с.Судче (Частково)
2. КТП-124 Л-2 10:00-17:00 с.Бірки (Частково)
3. ЩТП-322 Л-1,2 10:00-17:00 ФОП Смокович В.С. магазин: ФОП Остимчук М. магазин; Клуб; Поштове відділення; Адмінприміщення старостинського округу с. В.Курінь (Частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ТП-34093 ПЛ-04 Л-5 09:00-17:00 м Нововолинськ вул Заводська, с.Низкиничі вул.Незалежності 13, 14
Ратнівський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-7 для чистки траси 9.30-15.30
с.Замшани
2. ЩТП-164 для ремонта обладнання 10.00-12.00 с.Шменьки
3. ПЛ-04кв Л-2 КТП-122 для чистки траси 9.30-15.00 ФАП, Школа, Церква с.Краска
4. ПЛ-04кв.Л-2 ЗТП-82 для заміни вводів 9.30-15.30
с.Млиново
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру ,Садова.
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-92
9:00-17:00 м.Рожище,в.Гагаріна,
ПП »Захід-Агро»
Ветлікарня, Ветлабораторія, гараж, насосна
3. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,
ПЖКГ артсвердловина
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13
Ватутіна
4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.
6. ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
7. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8. КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. Побут с.Доросині, вул.Громуш
9. ПЛ-0,4кВ ТП-166 9:00-17:00 ФО Глинюк П.В. приміщення зерносховища ФО Гоменюк В.Ф. млин
ФО Захарчук Р.А. зерносклад с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової.
10. ПЛ-0,4кВ ТП-180 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,
Троцюка
Старовижівський район
1. КТП-88 10:00-17:00 с.Мизово вул Залізнична
2. КТП-210 10:00-16:00 Ковель «Молоко» с.Смідин вул Миру,17-го Вересня, Перемоги,
3. КТП-95 Л-1,2 10:00-16:00 Контора с/ради,ВАТ «Київстар»,ПП Ковальчук с.Любохини вул Коржана,17-го Вересня,
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-311 10:00-15:30 с.Свинарин вул. Польова, Степова
2. ПЛ-0,4кВ КТП-197 10:00-15:30 ФОП Жук Н.М.- бар, Перевалівська с/р- адмінприміщення, клуб, пошта с.Перевали
3. ПЛ-0,4кВ КТП-286 Л-3 10:00-15:00 с.Соловичі
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Горохівський район
1. 9:00-17:00
смт. Мар’янівка
Іваничівський район
1. КТП-45 10.00-15.30 с.Грибовиця
вул.Шкільна 82-88 100,103,101,98,97. Перемоги 101
2. ПЛ-04кв Л-2 Л-6 Л-7 Л-8 від ЗТП-102 10.00-15.30 ТЗОВ «ст.Порицьк» склад, КЗС, контора, сироварня с.Ст.Порицьк
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-4 09:00 - 17:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково), вул. Чкалова.
2. КТП-130 09:00 - 17:00 Школа, шкільна майстерня, Ветдільниця, АТС, контора, церква, Дім молитви, ФОП Сидонець Ганна Іванівна (торговий павільйон), башня водонапірна, ФАП, дитячий садок, башня водонапірна №2. с. Добре, вул. Центральна (частково), вул. Першого Травня.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-256 09:00 - 17:00 с. Брониця, вул. Зелена (частково),
вул. Торгова (частково).
4. ПЛ-0,4кВ Л-3,Л-4 КТП-112 09:00 - 17:00 с. Сошично, вул. Полониця.
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-450 8:30-17:00 школа с.Муравище
ФОП Герасимюк Л.І. – торговий кіоск
Михайлюк В.В. - торговий кіоск
РГ св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП - церква с.Муравище
вул.Шкільна,
вул.Робітнича,буд.1-16,
вул.Селянська,буд.1-10,
вул.Центральна,буд.1-30,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-31 8:30-17:00 с. Вишнів – школа, дитсадок, с.Вишнів
вул.Л.Українки,
вул.1-го Травня,
3. ПЛ10 кВ Л40-02
10:00-18:00 КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець В.О. - магазин
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька О.В. - магазин
ФОП Славіч М.М. - магазин
ФОП Леошко В.Є. - магазин
ФОП Шелепа З.О. - магазин
ФОП Літвінчук Ж.В. - магазин
ФОП Поліщук В.Є. - магазин
ФОП Шевчук В.К. - магазин
ФОП Колошко Є.М. - магазин
ФОП Цибульський А.В. - магазин
ФОП Мацута С.П. - магазин
ФОП Славіч А.М. - магазин
ФОП Кошинська Г.П. - магазин
КТП-278 смт. Олика
ФОП Мисковець В.О. - магазин
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФОП Матищук С.Є. - магазин
КТП-305 смт.Олика
МДКП "Ківерціводоканал" – очисні споруди
Вол. обл. психлікарня № 2
КТП-309 смт. Олика
СГВК"Птахівник"
Вол. обл. психлікарня № 3
Церква ХВЄ смт.Олика
ФОП Лебедь Б.Ф. - магазин
КТП-319 смт. Олика
ФОП Дорощук В.Ф. - магазин
ФОП Мельник О.С. - магазин
ФОП Яйленко Т.П. – магазин-бар
ФОП Костюк А.А. - магазин
ФОП Колосінський В.В. - приміщення
КТП-528 смт. Олика
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-530 смт.Олика
Олицький психоневрологічний будинок-інтернат КТП-256 смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,
вул. Незалежності,
КТП-278 смт. Олика
вул. Шевченка
вул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,
вул. Глібова
вул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29, пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,
вул.Набережна
КТП-309 смт. Олика
вул. Незалежності
вул. Шевченка
КТП-319 смт. Олика
вул. Козацька
вул. Гагаріна
вул. Богуна, буд. 1-8а,22,25,27,29,30, 17
вул. Сагайайдачного
вул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,
вул. Івасюка, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,
вул. Путилівська
КТП-528 смт. Олика вул.Робітнича ,
4. ПЛ10 кВ Л70-04 частково 10:00-18:00 м. Ківерці – школа №5
ФОП Журба Ольга
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна
ДТГО "Львівська залізниця "
ФОП Панасюк Юрій Іванович
ТзОВ "Шен"
ФОП Бутримчук Тетяна Сергіївна
ФОП Величко Ірина Михайлівна
ТзОВ `Тартак`
Релігійна громада ЄХБ Ківерці
ФОП Мосійчук Галина Василівна
ТзОВ "Обрій"
ФОП Матвіюк Лілія Дмитрівна
Ківерцівський РСТК ТСО України
ФОП Демчук Андрій Степанович м.Ківерці
вул.Ціолковського,буд.1-93,
вул.Ломоносова,буд.1-28,2-24
пров.Миру,
вул.Дорошенка,буд.1-42,
пров.Дорошенка,буд.1-16,
вул.Міцкевича,буд.1- 32,34-60
вул.Паркова,буд.14 -85,
вул.Деревообробників,буд.1-5,7,911,16
вул.Винниченка,буд.1,
вул.8-го Березня,буд.1-26,
вул.Свободи,буд.1-18
вул.Чехова,1,3-11,
вул.Космонавтів,буд.1-63,65,69,
вул.Лісна,
вул.Жовтнева,буд.32-72,
вул.Січ.Стрільців, буд.4-46,47,49,51,
вул.Літописна буд.20-28,31,33-45
вул.Київська,буд.64 -82
вул.Матросова,буд.1-9,10-28(парні),
пров.Чапаєва,
вул.Ковельська,буд.20,31,32
вул.Л.Українки,буд.1-25,
вул.Миру,буд.1-37,
вул.Л.Толстого,буд.1-28,
вул.9-го Травня,
вул.Д.Гордіюк,буд.1-9, вул.Шевченка,буд.59-83(непарні),
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Комунальне підприємство «Економунсервіс»
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» смт.Люблинець
2.
9:00-17:00
Свято- Михайлівська громада Української православної церкви
Дрозднівська сільська рада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД» с.Дроздні
3.
ПЛ-10кВ Л.39-08
(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176)
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «КОЛОС»
Поворська сільська рада
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана
ФОП Бахарєва Є.В
Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА»
Ковельське МТМО
ТзОВ «ЛІСТРАНСБУД»
Повурське споживче товариство
ФО Боровик В.В
ФО Лисиця О.Г
ФОП Дерев'янчук В.І с.Озерне
с.Гулівка
с.Заячівка
4.
ПЛ-10кВ Л.16-03
(ТП-346; ТП-71; ТП-377; ТП-72) 9:00-17:00 ТзОВ «В Прометей»
Сільськогосподарське ТзОВ «ДРУЖБА»
Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради
Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА»
Публічне акціонерне товариство «УКРТЕЛЕКОМ»
с.Мельниця
с.Бруховичі
5. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО
ФОП Герасимчук С.В м.Ковель
6.
ПЛ-10кВ Л.72-18
(ТП-556; ТП-235; ТП-398; ТП-201; ТП-644; ТП-254)
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Ратнівський аграрій»
Дубівська сільська рада
ФОП Шуклін Ю.А
Ковельське МТМО
ФОП Миронюк В.Ю
ФО Ніколюк І.В
Свято-Успенська Громада Української Православної Церкви
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» с.Городище
с.Гредьки
Локачинський район
1. КТП-237 Л-1 9:00-15:45 с.Колпитів вул.І.Франка
2. КТП-158 9:00-15:45 ДНЗ, ФАП, школа с.Крухиничі вул.Шкільна, Рогізнянська,
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
МП «Шлях»
ВКФ «Тріумф»
Гаражний кооператив «Стир-2»
Гаражний кооператив «Стир-3»
Готель
Кафе «Чевермето»
Садівниче товариство «Маяк» вул. Героїв Крут
вул. Дубнівська (частково)
Луцький район
1. 10:00-17:00
ТзОВ «Торговий дім Аветра»
ФОП Котенжа Б.Ю.
ФОП Ґедзь В.І.
ФОП Петрочук К.П.
Магазин Теремнівського СТ
ПП «Сателіт»
Церква с. Підгайці
ПП «Алістер»
Готель «Несс» с. Крупа, вул.Хутірська, Дубнівська, Шиманського, Сонячна, Зелена, Польова
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-32059 ПЛ-0.4 8:00-18:00
СШ с.Бережці
Дитячий садок с.Бережці
Клуб с.Бережці
Церква
ТОВ"Альянс Холдинг"
с.Бережці
2. КТП-32084 ПЛ-0.4 8:00-18:00
Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "
с.Висоцьк
3. КТП-32251 8:00-18:00
Пілорама
Млин с. Нудиже
с.Нудижі
4. КТП-426 ПЛ-0.4 8:00-18:00 Лісництво с.Нудижі
с.Нудижі
5. КТП-32255 8:00-18:00 Магазин Світязь
Бар АЛЬФ-2
Б/в "Куточок рибака"
Бар "Водолій"
Магазин с.Світязь
Магазин-бар с.Світязь
Б/відпочинку с.Світязь
6. КТП-32258 8:00-18:00 ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
УДППЗ"УКРПОШТА"
Сільська Рада с.Світязь
Шацьке Районне споживче товариство
Лісництво Світязь
Пілорама
ФОП Марчук Леся Миколаївна
ФОП Гайдук Галина Йосипівна
ФОП Мохнюк Надія Іванівна
Метеостанція
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Табір "Чайка" Обком профспілки медпрацівників
Табір "Чайка" Обком профспілки медпрацівників
Мале підприемство "Октан"
Відділ культури с.Шацьк с.Світязь
7. КТП-194 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Клуб с.Омеляне
Маг.с.Омеляне
с.Омеляне
8. КТП-189 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів
Дитячий садок
Клуб с. Ростань
Маг.с.Ростань
Сільська рада с. Ростань
Школа.с.Ростань
Церква
ПАТ"Укртелеком" Волинська філія
СВК ім.Суворова
УДППЗ"УКРПОШТА" с.Ростань
Любешівський район
1. ЩТП-331 10:00-16:00 с.Судче (Частково)
2. КТП-124 Л-2 10:00-17:00 с.Бірки (Частково)
3. ЩТП-322 Л-1,2 10:00-17:00 ФОП Смокович В.С. магазин: ФОП Остимчук М. магазин; Клуб; Поштове відділення; Адмінприміщення старостинського округу с. В.Курінь (Частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ТП-34093 ПЛ-04 Л-5 09:00-17:00 м Нововолинськ вул Заводська, с.Низкиничі вул.Незалежності 13, 14
Ратнівський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-7 для чистки траси 9.30-15.30
с.Замшани
2. ЩТП-164 для ремонта обладнання 10.00-12.00 с.Шменьки
3. ПЛ-04кв Л-2 КТП-122 для чистки траси 9.30-15.00 ФАП, Школа, Церква с.Краска
4. ПЛ-04кв.Л-2 ЗТП-82 для заміни вводів 9.30-15.30
с.Млиново
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру ,Садова.
2.
ПЛ-0,4кВ ТП-92
9:00-17:00 м.Рожище,в.Гагаріна,
ПП »Захід-Агро»
Ветлікарня, Ветлабораторія, гараж, насосна
3. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,
ПЖКГ артсвердловина
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13
Ватутіна
4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.
6. ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костел
ПП Степанюк В.П. майстерня
ПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-29
7. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
8. КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. Побут с.Доросині, вул.Громуш
9. ПЛ-0,4кВ ТП-166 9:00-17:00 ФО Глинюк П.В. приміщення зерносховища ФО Гоменюк В.Ф. млин
ФО Захарчук Р.А. зерносклад с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової.
10. ПЛ-0,4кВ ТП-180 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,
Троцюка
Старовижівський район
1. КТП-88 10:00-17:00 с.Мизово вул Залізнична
2. КТП-210 10:00-16:00 Ковель «Молоко» с.Смідин вул Миру,17-го Вересня, Перемоги,
3. КТП-95 Л-1,2 10:00-16:00 Контора с/ради,ВАТ «Київстар»,ПП Ковальчук с.Любохини вул Коржана,17-го Вересня,
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-311 10:00-15:30 с.Свинарин вул. Польова, Степова
2. ПЛ-0,4кВ КТП-197 10:00-15:30 ФОП Жук Н.М.- бар, Перевалівська с/р- адмінприміщення, клуб, пошта с.Перевали
3. ПЛ-0,4кВ КТП-286 Л-3 10:00-15:00 с.Соловичі
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