Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 5 березня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00-17:00смт. Мар’янівка1. КТП-45 10.00-15.30 с.Грибовицявул.Шкільна 82-88 100,103,101,98,97. Перемоги 1012. ПЛ-04кв Л-2 Л-6 Л-7 Л-8 від ЗТП-102 10.00-15.30 ТЗОВ «ст.Порицьк» склад, КЗС, контора, сироварня с.Ст.Порицьк1. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-4 09:00 - 17:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул. Воля (частково), вул. Чкалова.2. КТП-130 09:00 - 17:00 Школа, шкільна майстерня, Ветдільниця, АТС, контора, церква, Дім молитви, ФОП Сидонець Ганна Іванівна (торговий павільйон), башня водонапірна, ФАП, дитячий садок, башня водонапірна №2. с. Добре, вул. Центральна (частково), вул. Першого Травня.3. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-256 09:00 - 17:00 с. Брониця, вул. Зелена (частково),вул. Торгова (частково).4. ПЛ-0,4кВ Л-3,Л-4 КТП-112 09:00 - 17:00 с. Сошично, вул. Полониця.1. ПЛ0,4 кВ від КТП-450 8:30-17:00 школа с.МуравищеФОП Герасимюк Л.І. – торговий кіоскМихайлюк В.В. - торговий кіоскРГ св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП - церква с.Муравищевул.Шкільна,вул.Робітнича,буд.1-16,вул.Селянська,буд.1-10,вул.Центральна,буд.1-30,2. ПЛ0,4 кВ від КТП-31 8:30-17:00 с. Вишнів – школа, дитсадок, с.Вишніввул.Л.Українки,вул.1-го Травня,3. ПЛ10 кВ Л40-0210:00-18:00 КТП-256 смт.ОликаФОП Мисковець В.О. - магазинПАТ "Державний ощадбанк України"ФОП Сосницька О.В. - магазинФОП Славіч М.М. - магазинФОП Леошко В.Є. - магазинФОП Шелепа З.О. - магазинФОП Літвінчук Ж.В. - магазинФОП Поліщук В.Є. - магазинФОП Шевчук В.К. - магазинФОП Колошко Є.М. - магазинФОП Цибульський А.В. - магазинФОП Мацута С.П. - магазинФОП Славіч А.М. - магазинФОП Кошинська Г.П. - магазинКТП-278 смт. ОликаФОП Мисковець В.О. - магазинВол. обл. психлікарня № 4Приватне підприємство "Алтея-фарм"Свято-Троїцька релігійна громада УПЦФОП Матищук С.Є. - магазинКТП-305 смт.ОликаМДКП "Ківерціводоканал" – очисні спорудиВол. обл. психлікарня № 2КТП-309 смт. ОликаСГВК"Птахівник"Вол. обл. психлікарня № 3Церква ХВЄ смт.ОликаФОП Лебедь Б.Ф. - магазинКТП-319 смт. ОликаФОП Дорощук В.Ф. - магазинФОП Мельник О.С. - магазинФОП Яйленко Т.П. – магазин-барФОП Костюк А.А. - магазинФОП Колосінський В.В. - приміщенняКТП-528 смт. ОликаДерж.с/госп. п-во `Олицьке`КТП-530 смт.ОликаОлицький психоневрологічний будинок-інтернат КТП-256 смт.Оликавул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,КТП-278 смт. Оликавул. Шевченкавул. Полуботка, буд. 1-12,14 ,вул. Глібовавул. Незалежності, буд. 4,6-23,25,27,29, пров. Тихий, буд. 2,4,6-8,вул.НабережнаКТП-309 смт. Оликавул. Незалежностівул. ШевченкаКТП-319 смт. Оликавул. Козацькавул. Гагарінавул. Богуна, буд. 1-8а,22,25,27,29,30, 17вул. Сагайайдачноговул. П.Орлика, буд. 5,7,9,11,13,25,29, вул. Робітнича, буд. 2-6,8,вул. Івасюка, буд. 1,3,3а,5,7,9,11,вул. ПутилівськаКТП-528 смт. Олика вул.Робітнича ,4. ПЛ10 кВ Л70-04 частково 10:00-18:00 м. Ківерці – школа №5ФОП Журба ОльгаФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівнаДТГО "Львівська залізниця "ФОП Панасюк Юрій ІвановичТзОВ "Шен"ФОП Бутримчук Тетяна СергіївнаФОП Величко Ірина МихайлівнаТзОВ `Тартак`Релігійна громада ЄХБ КіверціФОП Мосійчук Галина ВасилівнаТзОВ "Обрій"ФОП Матвіюк Лілія ДмитрівнаКіверцівський РСТК ТСО УкраїниФОП Демчук Андрій Степанович м.Ківерцівул.Ціолковського,буд.1-93,вул.Ломоносова,буд.1-28,2-24пров.Миру,вул.Дорошенка,буд.1-42,пров.Дорошенка,буд.1-16,вул.Міцкевича,буд.1- 32,34-60вул.Паркова,буд.14 -85,вул.Деревообробників,буд.1-5,7,911,16вул.Винниченка,буд.1,вул.8-го Березня,буд.1-26,вул.Свободи,буд.1-18вул.Чехова,1,3-11,вул.Космонавтів,буд.1-63,65,69,вул.Лісна,вул.Жовтнева,буд.32-72,вул.Січ.Стрільців, буд.4-46,47,49,51,вул.Літописна буд.20-28,31,33-45вул.Київська,буд.64 -82вул.Матросова,буд.1-9,10-28(парні),пров.Чапаєва,вул.Ковельська,буд.20,31,32вул.Л.Українки,буд.1-25,вул.Миру,буд.1-37,вул.Л.Толстого,буд.1-28,вул.9-го Травня,вул.Д.Гордіюк,буд.1-9, вул.Шевченка,буд.59-83(непарні),1. 9:00-17:00Комунальне підприємство «Економунсервіс»Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» смт.Люблинець2.9:00-17:00Свято- Михайлівська громада Української православної церквиДрозднівська сільська радаТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД» с.Дроздні3.ПЛ-10кВ Л.39-08(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176)9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «КОЛОС»Поворська сільська радаФОП Дерев 'янчук Г.ІРелігійна громада Святого апостола Євангеліста ІоанаФОП Бахарєва Є.ВВолинська дирекція АТ «УКРПОШТА»Ковельське МТМОТзОВ «ЛІСТРАНСБУД»Повурське споживче товариствоФО Боровик В.ВФО Лисиця О.ГФОП Дерев'янчук В.І с.Озернес.Гулівкас.Заячівка4.ПЛ-10кВ Л.16-03(ТП-346; ТП-71; ТП-377; ТП-72) 9:00-17:00 ТзОВ «В Прометей»Сільськогосподарське ТзОВ «ДРУЖБА»Гуманітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної радиГолобська селищна радаКовельське МТМОВолинська дирекція АТ «УКРПОШТА»Публічне акціонерне товариство «УКРТЕЛЕКОМ»с.Мельницяс.Бруховичі5. ПЛ-0,4кВ від ЗТП-4059:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»Ковельське МТМОФОП Герасимчук С.В м.Ковель6.ПЛ-10кВ Л.72-18(ТП-556; ТП-235; ТП-398; ТП-201; ТП-644; ТП-254)9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Ратнівський аграрій»Дубівська сільська радаФОП Шуклін Ю.АКовельське МТМОФОП Миронюк В.ЮФО Ніколюк І.ВСвято-Успенська Громада Української Православної ЦерквиПублічне акціонерне товариство «Укртелеком» с.Городищес.Гредьки1. КТП-237 Л-1 9:00-15:45 с.Колпитів вул.І.Франка2. КТП-158 9:00-15:45 ДНЗ, ФАП, школа с.Крухиничі вул.Шкільна, Рогізнянська,1. 09:00-17:00МП «Шлях»ВКФ «Тріумф»Гаражний кооператив «Стир-2»Гаражний кооператив «Стир-3»ГотельКафе «Чевермето»Садівниче товариство «Маяк» вул. Героїв Крутвул. Дубнівська (частково)1. 10:00-17:00ТзОВ «Торговий дім Аветра»ФОП Котенжа Б.Ю.ФОП Ґедзь В.І.ФОП Петрочук К.П.Магазин Теремнівського СТПП «Сателіт»Церква с. ПідгайціПП «Алістер»Готель «Несс» с. Крупа, вул.Хутірська, Дубнівська, Шиманського, Сонячна, Зелена, Польова1. КТП-32059 ПЛ-0.4 8:00-18:00СШ с.БережціДитячий садок с.БережціКлуб с.БережціЦеркваТОВ"Альянс Холдинг"с.Бережці2. КТП-32084 ПЛ-0.4 8:00-18:00Товариство з обмежен.відповідальністю "УКРТАУЕР"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"КИЇВСТАР "с.Висоцьк3. КТП-32251 8:00-18:00ПілорамаМлин с. Нудижес.Нудижі4. КТП-426 ПЛ-0.4 8:00-18:00 Лісництво с.Нудижіс.Нудижі5. КТП-32255 8:00-18:00 Магазин СвітязьБар АЛЬФ-2Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій"Магазин с.СвітязьМагазин-бар с.СвітязьБ/відпочинку с.Світязь6. КТП-32258 8:00-18:00 ПАТ"Укртелеком" Волинська філіяУДППЗ"УКРПОШТА"Сільська Рада с.СвітязьШацьке Районне споживче товариствоЛісництво СвітязьПілорамаФОП Марчук Леся МиколаївнаФОП Гайдук Галина ЙосипівнаФОП Мохнюк Надія ІванівнаМетеостанціяКЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівТабір "Чайка" Обком профспілки медпрацівниківТабір "Чайка" Обком профспілки медпрацівниківМале підприемство "Октан"Відділ культури с.Шацьк с.Світязь7. КТП-194 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівКлуб с.ОмелянеМаг.с.Омелянес.Омеляне8. КТП-189 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районівДитячий садокКлуб с. РостаньМаг.с.РостаньСільська рада с. РостаньШкола.с.РостаньЦеркваПАТ"Укртелеком" Волинська філіяСВК ім.СувороваУДППЗ"УКРПОШТА" с.Ростань1. ЩТП-331 10:00-16:00 с.Судче (Частково)2. КТП-124 Л-2 10:00-17:00 с.Бірки (Частково)3. ЩТП-322 Л-1,2 10:00-17:00 ФОП Смокович В.С. магазин: ФОП Остимчук М. магазин; Клуб; Поштове відділення; Адмінприміщення старостинського округу с. В.Курінь (Частково)Вимкнень споживачів не заплановано1. ТП-34093 ПЛ-04 Л-5 09:00-17:00 м Нововолинськ вул Заводська, с.Низкиничі вул.Незалежності 13, 141. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-7 для чистки траси 9.30-15.30с.Замшани2. ЩТП-164 для ремонта обладнання 10.00-12.00 с.Шменьки3. ПЛ-04кв Л-2 КТП-122 для чистки траси 9.30-15.00 ФАП, Школа, Церква с.Краска4. ПЛ-04кв.Л-2 ЗТП-82 для заміни вводів 9.30-15.30с.Млиново1. ПЛ-0,4кВ ТП-30 9:00-17:00 ФОП Скрипчук А.М. зерносклад с.Топільно, вул.Квітнева,Ювілейна, Миру ,Садова.2.ПЛ-0,4кВ ТП-929:00-17:00 м.Рожище,в.Гагаріна,ПП »Захід-Агро»Ветлікарня, Ветлабораторія, гараж, насосна3. ПЛ-0,4кВ ТП-96 9:00-17:00 м.Рожище,ПЖКГ артсвердловинаТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цех м.Рожище, вул.Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13Ватутіна4. ПЛ-0,4кВ КТП-111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця , ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,5. ПЛ-0,4кВ ТП-269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.6. ПЛ-0,4кВ ТП-94 Л1 9:00-17:00 Римо-Католицька церква костелПП Степанюк В.П. майстерняПЖКГ контора, котельня м.Рожище, вул.Гагаріна,17-297. ПЛ-0,4кВ ТП-120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова8. КТП181 9:00-17:00 «Імпульс плюс» корівники Скуба В.Ф. Побут с.Доросині, вул.Громуш9. ПЛ-0,4кВ ТП-166 9:00-17:00 ФО Глинюк П.В. приміщення зерносховища ФО Гоменюк В.Ф. млинФО Захарчук Р.А. зерносклад с.Щурин, вул.Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової.10. ПЛ-0,4кВ ТП-180 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,Троцюка1. КТП-88 10:00-17:00 с.Мизово вул Залізнична2. КТП-210 10:00-16:00 Ковель «Молоко» с.Смідин вул Миру,17-го Вересня, Перемоги,3. КТП-95 Л-1,2 10:00-16:00 Контора с/ради,ВАТ «Київстар»,ПП Ковальчук с.Любохини вул Коржана,17-го Вересня,1. ПЛ-0,4кВ КТП-311 10:00-15:30 с.Свинарин вул. Польова, Степова2. ПЛ-0,4кВ КТП-197 10:00-15:30 ФОП Жук Н.М.- бар, Перевалівська с/р- адмінприміщення, клуб, пошта с.Перевали3. ПЛ-0,4кВ КТП-286 Л-3 10:00-15:00 с.Соловичі