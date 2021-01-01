На кордоні з Польщею виявили крадене BMW, яке перебувало у міжнародному розшуку





Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.



Під час перевірки спрацювала база даних Інтерполу. Виявилося, що транспортний засіб викрали нещодавно – у лютому цього року в Польщі.



Про виявлення автомобіля, який перебував у міжнародному розшуку, прикордонники загону одразу поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ.



Транспортний засіб переданий співробітникам Національної поліції для з’ясування усіх обставин та прийняття правового рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобілем BMW 2019 року випуску польської реєстрації через пункт пропуску «Грушів» повертався додому громадянин Польщі.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.Під час перевірки спрацювала база даних Інтерполу. Виявилося, що транспортний засіб викрали нещодавно – у лютому цього року в Польщі.Про виявлення автомобіля, який перебував у міжнародному розшуку, прикордонники загону одразу поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ.Транспортний засіб переданий співробітникам Національної поліції для з’ясування усіх обставин та прийняття правового рішення.

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