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Поліцейські розшукують мешканця Луцька, який вкрав автівку

Поліцейські розшукують мешканця Луцька, який вкрав автівку
Правоохоронці розшукують 34-річного Балабаша Олега Петровича, уродженця села Переспа Львівської області, нині - мешканця Луцька.

Чоловіка обґрунтовано підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Зловмисник переходується від органів суду, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Прикмети: на вигляд – 35 років, зріст 170-175 см, волосся – світло-русе, очі – темного кольору.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження зловмисника, просять повідомити у поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.




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Теги: розшук, злочинець, мешканець Луцька, крадіжка
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