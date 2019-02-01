У Луцьку обрали голову Громадської ради при міському голові





Це відбулося у четвер, 4 березня, під час установчих зборів, - пише



Так, на засідання були запрошені представники від 21-ї громадської організації. Участь взяли 19. Головою зборів обрали Павла Ковальського. Шляхом голосування було затверджено персональний склад ради з 14 осіб. Далі члени перейшли до обрання голови громради. Ним став представник ГО "ЮсСфера" Юрій Семчук. Обирали між ним та Наталією Павліхою (ГО "Інститут транскордонних ініціатив").



Заступником голови ради обрали Павла Ковальського (ГО "Спілка воїнів АТО Волині"), секретарем – Юрія Миселюка (ГО "Форум українських журналістів").

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