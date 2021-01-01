Україна отримала нові вакцини для планових щеплень





Про це повідомила під час брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова, вже зараз на складах держпідприємства «Укрвакцина» перебуває вантаж із вакциною для профілактики поліомієліту в кількості 700 000 доз, - інформує



Також минулого тижня прибув анатоксин для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигену – півтора мільйона доз.



Ще один вантаж отримали першого березня – вакцина для профілактики кашлюку, дифтерії та правця в кількості 600 000 доз. І зовсім свіже прибуття – анатоксин для профілактики дифтерії та правця в кількості 300 000 доз.



Загальна сума коштів, витрачених державою для закупівлі імунобіологічних препаратів, – майже 16 млн грн.



«Міністерство охорони здоров’я планує, що препарати розвезуть по регіонах й уже наступного тижня вони стануть доступними для населення», – зазначила Світлана Шаталова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До України надійшли нові вакцини, які призначені для планової вакцинації.Про це повідомила під час брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я України, вже зараз на складах держпідприємства «Укрвакцина» перебуває вантаж із вакциною для профілактики поліомієліту в кількості 700 000 доз, - інформує пресслужба МОЗ Також минулого тижня прибув анатоксин для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигену – півтора мільйона доз.Ще один вантаж отримали першого березня – вакцина для профілактики кашлюку, дифтерії та правця в кількості 600 000 доз. І зовсім свіже прибуття – анатоксин для профілактики дифтерії та правця в кількості 300 000 доз.Загальна сума коштів, витрачених державою для закупівлі імунобіологічних препаратів, – майже 16 млн грн.«Міністерство охорони здоров’я планує, що препарати розвезуть по регіонах й уже наступного тижня вони стануть доступними для населення», – зазначила Світлана Шаталова.

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