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У волинській громаді призначили двох старост

У волинській громаді призначили двох старост
У Ковельській територіальній громаді призначили ще двох старост.

Рішення прийняли сьогодні, 4 березня, на позачерговій сесії міської ради, йдеться на сайті мерії Ковеля.

Так, Петро Бородій опікуватиметься Білином та Колодницею. Він був депутатом Білинської сілької ради. Працював водієм у приватного підприємця.

Старостою сіл Ружин, Городилець, Клевецьк став Ігор Корнійчук. До цього він займався веденням особистого агрогосподарства. Був депутатом Ружинської сільської ради двох скликань.

До слова, раніше у Ковельській громаді обрали двох старост сіл. Так, у селах Воля Ковельська та Зелена працюватиме Анатолій Борка. Старостою сіл Доротище, Гішин, Тойкут, Заріччя, Воля, Лапні, Любе буде Юлія Трофимчук.

У волинській громаді призначили двох старост


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Теги: Ковельська громада, старости сіл, обрання
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