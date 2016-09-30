У волинській громаді призначили двох старост
Сьогодні, 12:13
У Ковельській територіальній громаді призначили ще двох старост.
Рішення прийняли сьогодні, 4 березня, на позачерговій сесії міської ради, йдеться на сайті мерії Ковеля.
Так, Петро Бородій опікуватиметься Білином та Колодницею. Він був депутатом Білинської сілької ради. Працював водієм у приватного підприємця.
Старостою сіл Ружин, Городилець, Клевецьк став Ігор Корнійчук. До цього він займався веденням особистого агрогосподарства. Був депутатом Ружинської сільської ради двох скликань.
До слова, раніше у Ковельській громаді обрали двох старост сіл. Так, у селах Воля Ковельська та Зелена працюватиме Анатолій Борка. Старостою сіл Доротище, Гішин, Тойкут, Заріччя, Воля, Лапні, Любе буде Юлія Трофимчук.
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Рішення прийняли сьогодні, 4 березня, на позачерговій сесії міської ради, йдеться на сайті мерії Ковеля.
Так, Петро Бородій опікуватиметься Білином та Колодницею. Він був депутатом Білинської сілької ради. Працював водієм у приватного підприємця.
Старостою сіл Ружин, Городилець, Клевецьк став Ігор Корнійчук. До цього він займався веденням особистого агрогосподарства. Був депутатом Ружинської сільської ради двох скликань.
До слова, раніше у Ковельській громаді обрали двох старост сіл. Так, у селах Воля Ковельська та Зелена працюватиме Анатолій Борка. Старостою сіл Доротище, Гішин, Тойкут, Заріччя, Воля, Лапні, Любе буде Юлія Трофимчук.
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