У волинській громаді призначили двох старост





Рішення прийняли сьогодні, 4 березня, на позачерговій сесії міської ради,



Так, Петро Бородій опікуватиметься Білином та Колодницею. Він був депутатом Білинської сілької ради. Працював водієм у приватного підприємця.



Старостою сіл Ружин, Городилець, Клевецьк став Ігор Корнійчук. До цього він займався веденням особистого агрогосподарства. Був депутатом Ружинської сільської ради двох скликань.



До слова, раніше у Ковельській громаді обрали двох старост сіл. Так, у селах Воля Ковельська та Зелена працюватиме Анатолій Борка. Старостою сіл Доротище, Гішин, Тойкут, Заріччя, Воля, Лапні, Любе буде Юлія Трофимчук.







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