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Призначили тимчасового виконувача обов'язків директора нововолинської лікарні

Призначили тимчасового виконувача обов'язків директора нововолинської лікарні
4-го березня на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради затвердили кандидатуру виконуючого обов’язки директора КНП «Нововолинська центральна міська лікарня». Ним стане Олег Шепелик.

Про це повідомляє "Буг".

Нагадаємо, 3-го березня звільнили Андрія Сторонського через порушення трудових обов'язків.

Як зазначив міський голова Нововолинська Борис Карпус, він мав декілька зустрічей із тими, хто підпадає під кваліфікаційні вимоги і може обіймати керівну посаду в медзакладі. Були проведені бесіди із заступниками директора НЦМЛ. Як відомо БУГу, вони відмовилися від пропозиції.

«Працівники лікарні висловилися про те, що Олег Шепелик може тимчасово виконувати обов’язки, і ми не заперечуємо», – сказав міський голова на засіданні.

Члени виконавчого комітету підтримали кандидатуру. Від 5-го березня Шепелик приступить до виконання обов’язків т.в.о. директора НЦМЛ до призначення керівника за результатами конкурсу.

Олег Володимирович Шепелик з 2008 року очолює урологічне відділення НЦМЛ. Кандидат медичних наук, член Європейської асоціації урологів, лікар вищої категорії.

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Теги: т.в.о. директора, нововолинська лікарня
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