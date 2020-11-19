Призначили тимчасового виконувача обов'язків директора нововолинської лікарні
Сьогодні, 12:30
4-го березня на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради затвердили кандидатуру виконуючого обов’язки директора КНП «Нововолинська центральна міська лікарня». Ним стане Олег Шепелик.
Про це повідомляє "Буг".
Нагадаємо, 3-го березня звільнили Андрія Сторонського через порушення трудових обов'язків.
Як зазначив міський голова Нововолинська Борис Карпус, він мав декілька зустрічей із тими, хто підпадає під кваліфікаційні вимоги і може обіймати керівну посаду в медзакладі. Були проведені бесіди із заступниками директора НЦМЛ. Як відомо БУГу, вони відмовилися від пропозиції.
«Працівники лікарні висловилися про те, що Олег Шепелик може тимчасово виконувати обов’язки, і ми не заперечуємо», – сказав міський голова на засіданні.
Члени виконавчого комітету підтримали кандидатуру. Від 5-го березня Шепелик приступить до виконання обов’язків т.в.о. директора НЦМЛ до призначення керівника за результатами конкурсу.
Олег Володимирович Шепелик з 2008 року очолює урологічне відділення НЦМЛ. Кандидат медичних наук, член Європейської асоціації урологів, лікар вищої категорії.
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Про це повідомляє "Буг".
Нагадаємо, 3-го березня звільнили Андрія Сторонського через порушення трудових обов'язків.
Як зазначив міський голова Нововолинська Борис Карпус, він мав декілька зустрічей із тими, хто підпадає під кваліфікаційні вимоги і може обіймати керівну посаду в медзакладі. Були проведені бесіди із заступниками директора НЦМЛ. Як відомо БУГу, вони відмовилися від пропозиції.
«Працівники лікарні висловилися про те, що Олег Шепелик може тимчасово виконувати обов’язки, і ми не заперечуємо», – сказав міський голова на засіданні.
Члени виконавчого комітету підтримали кандидатуру. Від 5-го березня Шепелик приступить до виконання обов’язків т.в.о. директора НЦМЛ до призначення керівника за результатами конкурсу.
Олег Володимирович Шепелик з 2008 року очолює урологічне відділення НЦМЛ. Кандидат медичних наук, член Європейської асоціації урологів, лікар вищої категорії.
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