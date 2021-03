Куди піти у Луцьку протягом вихідних 6–8 березня. ПЕРЕЛІК ПОДІЙ

Вихідні у Луцьку обіцяють бути дуже насиченими. Аби напередодні і у день 8 березня лучанам не було нудно, в обласному центрі Волині запланували чимало цікавих заходів на будь-який смак.підготувало підбірку подій, серед яких кожен обов'язково знайде щось цікаве та особливе.Об 11 годині розпочнуться. Зауважимо, що святкуватимуть цей день вперше, тому ця подія є унікальною для культурного життя міста. Під час цього дійства мер Луцька підпише угоду з луцьким кликуном про виконання останнім своїх обов'язків. А опісля луцький кликун виконає перший в цьому році ритуал: сурмління з В'їзної вежі Луцького замку. Початок заходу – біля входу до Луцької міської ради.Посилання на фейсбук: https://www.facebook.com/events/428895541669692/?ti=ls Зокрема, о 15 годині для лучан проведуть«Пропонуємо більше дізнатися про цю загадкову професію та віднайти скульптури кликунів, які тепер прикрашають вулиці Луцька, отримати круті подарунки від Центру туристичної інформації та послуг та весело провести час», - анонсують організатори.Участь у квесті коштує 30 гривень.Початок біля Центру туристичної інформації та послуг, що знаходиться за адресою вулиця Сенаторки Левчанівської, 2.Зазначають, що у команді має бути від 2 до 5 осіб.Посилання на фейсбук: https://fb.me/e/15SKjHnU7 Об 11 годині у Волинському академічному театрі ляльок проходитиме. Тривалість: 45 хвилин, без антракту. Квиток коштує 40 гривень. Вистава для діток від 3 років.О 17 годині у Палаці культури -народного аматорського духового оркестру. Вхід вільний.О 18 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться. Це комедія на дві дії, автор: Ярослав Стельмах. Тривалість: 2 години 30 хвилин.Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.О 19 годині MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, запрошує на. Працюватимуть дві зали: Mojo Karaoke і Party Bar. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.Резервація столиків: 07 37 37 60 60.Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться. Тривалість: 1 година 15 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 5 років.О 12 годині у драмтеатрі -за однойменним твором Івана Франка.Квитки: 050 66 28 938.О 16 годині у Кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла -. Вартість білетів: 80 гривень.«Ім’я‒ титулярного органіста Кафедрального костелу святих апостолів Петра і Павла в м. Луцьку, ‒ добре відоме шанувальникам як власне органної, так і загалом духовної музики не лише на Волині й в Україні, а й далеко за межами нашої країни. Його таланту аплодували меломани Білорусі, Латвії, Естонії, Польщі, Австрії, Німеччини, Італії.У неділю, 7 березня о 16.00 – нова зустріч із Петром Сухоцьким у Кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла. У програмі «Весняна фантазія» – твори Йоганна Себастьяна Баха, Луї В’єрна, Едвіна Лємара, Б’ярне Слуґедала, Альфреда Калниньша, Мікаела Таривердієва», - запрошуюють організатори.Квитки продають в касі філармонії на Театральному майдані.О 18 годині у драмтеатрі –на два відділення. Тривалість: 2 години 30 хвилин.Квитки: 050 66 28 938.О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke – продовження. Працюватимуть дві зали: Mojo Karaoke і Party Bar. Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.Резервація столиків: 07 37 37 60 60.О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а)Команда не так давно випустила авторський альбом «Dark & Light», треки з якого теж презентуватимуть лучанам.Гурт виконує музику в стилі symphonic rock, instrumental rock. Творчий доробок команди складається з класичних творів, власних композицій та інструментальних обробок. Зокрема, це кавер-версії пісень таких гуртів та виконавців, як Metallica, Apocalyptica, AC/DC, Michael Jackson, Nirvana, Океан Ельзи, Rammstein, System of a Down тощо.Вхід: 50 гривень.Квитки: 0332 723 353, 050 215 41 56.О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, запрошують зустріти свято 8 береня на. Спеціальний гість – Dj Rost.Зарезервувати столик можна за номером 099 43 27 535.О 13 годині у Луцьку відбудеться. Початок маршруту - Луцький міськрайонний суд (вулиця Лесі Українки, 24). Взяти участь у марші може кожна людина, яка підтримує світ без насильства над жінками. Основна його мета - привернення уваги до проблем насильства щодо жінок.«Ключовою темою цьогорічної загальноукраїнської акції є COVID-19 і виклики, з якими зіткнулися жінки під час карантину. У цьому контексті Марш жінок у Луцьку звертає увагу на гендернозумовлене насильство – фізичне, економічне, сексуальне й емоційне, - від якого потерпають жінки і дівчата вдома, на робочому місці, в транспорті чи на вулиці, здобуваючи освіту чи реалізовуючи себе професійно, займаючись домом чи просуваючись кар’єрними сходинками, у цивільному житті чи в армії.Із екранів телевізорів, біл-бордів і сітілайтів, сторінок ЗМІ і соцмереж, жінкам розповідають, як одягатися, чим займатися в житті і яке їхнє «справжнє призначення», не беручи до уваги ані вподобань жінок, ані їхніх бажань щодо реалізації своїх можливостей, ані досягнень», - пишуть організатори.Посилання у фейсбуці: https://w.facebook.com/events/139818351323738/?ti=lsww О 18 годині у драмтеатріпрезентує свою. Співачка виконає авторські вірші переплетені з російськими романсами, світовими хітами виконаними українською, іспанською, італійською, французькою та англійською мовами. У програмі «Feelings» прозвучать такі композиції: «Сiла птаха», «Лиш вона», «НЕ відрікаються люблячи», «Волохатий джміль», «А якби ти був богом», «Монолог», «Besame mucho», «Caruso», «Habanera», «Malade», «Mon mec à moi», «New York, New York», «Feelings» та інші. Квитки коштували від 190 гривень.О 18 годині у Палаці культури міста відбудеться. Вартість квитків: від 50 до 100 гривень.У святі беруть участь: Академічний камерний оркестр «Кантабіле» Волинської обласної філармонії (художній керівник ­– народний артист України), чоловічий вокальний квартет «Акорд» у складі заслужених артистів Українита, ансамбль танцю «Троянда» Луцького Палацу культури учнівської молоді (керівники), народний артист України, заслужені артисти Українита, співачкитаВедуча:Білети можна купити в касі філармонії на Театральному майдані.О 19 годині у MOJO Disco & Karaoke святкуватимуть 8 березня на. Відвідувачам обіцяють багато квітів, ігристого та розіграш золотого кулону ZARINA.Резервація столиків: 07 37 37 60 60.