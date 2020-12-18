Шмигаль заявив про третю хвилю пандемії COVID в Україні і назвав умови для нового локдауну





Про це Денис Шмигаль заявив під час брифінгу до року діяльності Кабміну, - пише



"На жаль, треба констатувати, що в Україні розпочалася третя хвиля захворюваності на коронавірус. Неможливо приховати чи інтерпретувати по-іншому, треба бути свідомими - розпочалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. Які у нас інструменти? Адаптивний карантин. Ви бачити такий червоний рівень та жорсткий карантин запроваджений в Івано-Франківській області, Чернівецькій, Житомирській, Вінницька область на підході, Закарпатська, Тернопільська... Звичайно, якщо більша частина областей будуть в червоних зонах, наймовірніше, доведеться вертатись до тієї моделі локдауну, який Україна вже проходила", - заявив він.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні почалася третя хвиля пандемії коронавірусу. Уряд розглядає можливість повернення до всеукраїнського лоукдану, якщо не вдасться стримувати кількість хворих обмеженнями адаптивного карантину.Про цезаявив під час брифінгу до року діяльності Кабміну, - пише ТСН "На жаль, треба констатувати, що в Україні розпочалася третя хвиля захворюваності на коронавірус. Неможливо приховати чи інтерпретувати по-іншому, треба бути свідомими - розпочалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. Які у нас інструменти? Адаптивний карантин. Ви бачити такий червоний рівень та жорсткий карантин запроваджений в Івано-Франківській області, Чернівецькій, Житомирській, Вінницька область на підході, Закарпатська, Тернопільська... Звичайно, якщо більша частина областей будуть в червоних зонах, наймовірніше, доведеться вертатись до тієї моделі локдауну, який Україна вже проходила", - заявив він.Нагадаємо, в Україні станом на 4 березня 2021 року зафіксували 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби.

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