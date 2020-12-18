Шмигаль заявив про третю хвилю пандемії COVID в Україні і назвав умови для нового локдауну
Сьогодні, 12:55
В Україні почалася третя хвиля пандемії коронавірусу. Уряд розглядає можливість повернення до всеукраїнського лоукдану, якщо не вдасться стримувати кількість хворих обмеженнями адаптивного карантину.
Про це Денис Шмигаль заявив під час брифінгу до року діяльності Кабміну, - пише ТСН.
"На жаль, треба констатувати, що в Україні розпочалася третя хвиля захворюваності на коронавірус. Неможливо приховати чи інтерпретувати по-іншому, треба бути свідомими - розпочалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. Які у нас інструменти? Адаптивний карантин. Ви бачити такий червоний рівень та жорсткий карантин запроваджений в Івано-Франківській області, Чернівецькій, Житомирській, Вінницька область на підході, Закарпатська, Тернопільська... Звичайно, якщо більша частина областей будуть в червоних зонах, наймовірніше, доведеться вертатись до тієї моделі локдауну, який Україна вже проходила", - заявив він.
Нагадаємо, в Україні станом на 4 березня 2021 року зафіксували 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби.
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Про це Денис Шмигаль заявив під час брифінгу до року діяльності Кабміну, - пише ТСН.
"На жаль, треба констатувати, що в Україні розпочалася третя хвиля захворюваності на коронавірус. Неможливо приховати чи інтерпретувати по-іншому, треба бути свідомими - розпочалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. Які у нас інструменти? Адаптивний карантин. Ви бачити такий червоний рівень та жорсткий карантин запроваджений в Івано-Франківській області, Чернівецькій, Житомирській, Вінницька область на підході, Закарпатська, Тернопільська... Звичайно, якщо більша частина областей будуть в червоних зонах, наймовірніше, доведеться вертатись до тієї моделі локдауну, який Україна вже проходила", - заявив він.
Нагадаємо, в Україні станом на 4 березня 2021 року зафіксували 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби.
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Коментарі 1
А піпл сам хоче тих заходів бо елементарного не дотримуються: пхаються в забиті маршрутки і не дотримуються дистанції і ігнорують засоби захисту на ринках і у магазинах, а потім обурюються. Ну-то заслуговуєте на таке якщо мізків не маєте!
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