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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині зросла кількість хворих на коронавірус серед учнів та вчителів

На Волині зросла кількість хворих на коронавірус серед учнів та вчителів
Впродовж останньої доби на Волині виявили по 11 випадків коронавірусної інфекції серед педагогів та учнів у загальноосвітніх навчальних закладах області.

Про це повідомила "Суспільному" заступниця начальника управління освіти та науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна.

За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів Маневицького, Горохівського, Турійського, Любешівського, Ковельського, Ківерцівського районів, у Луцьку та Нововолинську.

Станом на 4 березня в області хворіє 96 учнів та 120 педагогів. На самоізоляції перебуває - 96 класів. 16 навчальних колективів відправили на самоізоляцію впродовж минулої доби.

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Три загальносвітні школи в області перебувають на дистанційному навчанні у зв'язку зі захворюваністю на коронавірус. Одну школу відправили на дистанційне навчання за останню добу.

Дошкільні заклади в області працюють у звичному режимі, - розповіла Тетяна Соломіна.

Фото - ілюстративна

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Теги: Волинь, школи, карантин, коронавірус
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