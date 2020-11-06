На Волині зросла кількість хворих на коронавірус серед учнів та вчителів
Сьогодні, 13:28
Впродовж останньої доби на Волині виявили по 11 випадків коронавірусної інфекції серед педагогів та учнів у загальноосвітніх навчальних закладах області.
Про це повідомила "Суспільному" заступниця начальника управління освіти та науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів Маневицького, Горохівського, Турійського, Любешівського, Ковельського, Ківерцівського районів, у Луцьку та Нововолинську.
Станом на 4 березня в області хворіє 96 учнів та 120 педагогів. На самоізоляції перебуває - 96 класів. 16 навчальних колективів відправили на самоізоляцію впродовж минулої доби.
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Три загальносвітні школи в області перебувають на дистанційному навчанні у зв'язку зі захворюваністю на коронавірус. Одну школу відправили на дистанційне навчання за останню добу.
Дошкільні заклади в області працюють у звичному режимі, - розповіла Тетяна Соломіна.
Фото - ілюстративна
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Про це повідомила "Суспільному" заступниця начальника управління освіти та науки облдержадміністрації Тетяна Соломіна.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів Маневицького, Горохівського, Турійського, Любешівського, Ковельського, Ківерцівського районів, у Луцьку та Нововолинську.
Станом на 4 березня в області хворіє 96 учнів та 120 педагогів. На самоізоляції перебуває - 96 класів. 16 навчальних колективів відправили на самоізоляцію впродовж минулої доби.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У місті на Волині – складна епідситуація із Covid-19
Три загальносвітні школи в області перебувають на дистанційному навчанні у зв'язку зі захворюваністю на коронавірус. Одну школу відправили на дистанційне навчання за останню добу.
Дошкільні заклади в області працюють у звичному режимі, - розповіла Тетяна Соломіна.
Фото - ілюстративна
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