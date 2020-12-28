У Луцьку працюють над розробленням стратегії розвитку громадського транспорту





Про це



Документ розробляється в рамках спільного німецько-українського проєкту “Використання екологічних і розумних технологій в системі громадського транспорту міста Луцька” програми “Сталий розвиток громад через партнерські проєкти (NAKOPA-2018)”. Проєкт фінансується Федеральним Міністерством економічної співпраці та розвитку Німеччини через некомерційне ТОВ “Engagement Global”/Сервісна служба “Міста в єдиному світі”.



Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що робота у зазначеному напрямку важлива, адже покращить ситуацію у місті. За його словами, наша громада має бути комфортною для проживання.



Проєкт документу напрацьований Луцьким національним технічним університетом.



Доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій Валерій Дембіцький презентував основні напрацювання. “Ми почали працювати над цією стратегією у 2020 році. Однак, карантинні обмеження внесли значні корективи у роботу. Основна мета - напрацювання концептуальних засад створення транспортної політики у Луцькій міській територіальній громаді. Ми хотіли, аби населення отримало якісні послуги з перевезення.



Було проведено соціологічне дослідження лучан, які користуються громадським транспортом. Визначено їх побажання та бачення”, - додав він.



Валерій Дембіцький зауважив, що важливими цілями є комфортність сполучення та доступність громадського транспорту. За його словами, цього можна досягнути, зокрема й заміною існуючих автобусів на автобуси з більшою пасажиромісткістю та кращими екологічними стандартами, придбання нових тролейбусів та електробусів, впровадженням “розумних зупинок” тощо.



Ще однією ціллю є транспортна інфраструктура орієнтована на зручність, безпеку, екологічність та інноваційність, зокрема, це оптимізація мережі громадського транспорту, впорядкування паркомісць тощо.



За його словами, пропонується заміна окремих автобусних маршрутів тролейбусними, створення нових маршрутів, які покращили б сполучення з приєднаними громадами та багато іншого.



Учасники зустрічі обговорили напрацьований документ, висловили свої зауваження та побажання.







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