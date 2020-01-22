Безпечно інвестувати в Україні можуть тільки «свої», – експерт





Про це пише в своєму Кирило Сазонов, передає



Так, він навів приклад приватизації Марилівського спиртзаводу інвесторами з Молдови, коли іноземцям фактично було продано розкрадене підприємство.



"Свіжий приклад – уже два тижні розгорається скандал між покупцем Марилівського спиртзаводу і ФДМУ. Скандал, який явно свідчить про те, що інвестувати в Українські спиртзаводи небезпечно. Якщо інвестор, звичайно, не "своя людина на заводі". Причина банальна - Фонд продав на словах і в реальності трохи різні речі. Тобто в опису лота все було красиво... Іноземний інвестор з Молдови СК Зернов взяв участь в приватизації, погодився купити завод, але... в результаті через суд припинив операцію. На 144 млн грн. Причина проста - брак заявленого під час продажу обладнання. Підприємство розкрадене. Загалом, інвестор вважає, що його банально "кинули"... У відповідь ФДМ полетіли звинувачення, мовляв, всього на заводі вистачало, інвестор просто вередує", - пише журналіст.



Також він розповів про провал приватизації спиртзаводу "Регіон-комплектом" через "раптово виявлені" борги ДП "Укрспирт".



"Наступне підприємство "Регіон-комплект" відкликало через ФДМУ угоду з купівлі Кобиловлоцкого спиртзаводу. Причина дуже схожа на попередній випадок. Інвестори через своїх юристів з'ясували, що в Укрспирта великі борги, а за законодавством це обтяження може послужити приводом для відмови в реєстрації в реєстрі власників. Купив підприємство, а потім з'ясується, що його можуть заарештувати за борги материнської компанії. Відмінна перспектива", - зазначив він.



Журналіст також розповів про негативні наслідки такої ситуації для держави – її репутації і бюджетних надходжень.



"Безпечно інвестувати в Україну можуть тільки "свої" – бізнесмени, які роками на базі спиртзаводів виробляли там свою продукцію (орендували їх і часто інвестували в обладнання). Ось вони ситуацію на заводах розуміють реально. А інвестори не мають доступу до фактичної наявності обладнання, документів на землю, інфи про фактичні борги і т.д. Інвесторів саме тому чекають неприємні сюрпризи. "Чужих" інвесторів, природно. Так що люди обпікаються і більше не хочуть вкладати в українську економіку і грати в азартні ігри під назвою "приватизація Укрспирту". Вуаля - в процесі братимуть участь тільки свої. Для державного бюджету це, звичайно, мінус. Програє і репутація України серед інвесторів", - підбив підсумок в своєму блозі Кирило Сазонов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Закони про залучення інвестицій з одного боку і проблеми, з якими зіткнеться потенційний інвестор, – дуалізм української економічної реальності в Україні.Про це пише в своєму блозі для «Цензора» журналіст, передає «Апостроф» Так, він навів приклад приватизації Марилівського спиртзаводу інвесторами з Молдови, коли іноземцям фактично було продано розкрадене підприємство."Свіжий приклад – уже два тижні розгорається скандал між покупцем Марилівського спиртзаводу і ФДМУ. Скандал, який явно свідчить про те, що інвестувати в Українські спиртзаводи небезпечно. Якщо інвестор, звичайно, не "своя людина на заводі". Причина банальна - Фонд продав на словах і в реальності трохи різні речі. Тобто в опису лота все було красиво... Іноземний інвестор з Молдови СК Зернов взяв участь в приватизації, погодився купити завод, але... в результаті через суд припинив операцію. На 144 млн грн. Причина проста - брак заявленого під час продажу обладнання. Підприємство розкрадене. Загалом, інвестор вважає, що його банально "кинули"... У відповідь ФДМ полетіли звинувачення, мовляв, всього на заводі вистачало, інвестор просто вередує", - пише журналіст.Також він розповів про провал приватизації спиртзаводу "Регіон-комплектом" через "раптово виявлені" борги ДП "Укрспирт"."Наступне підприємство "Регіон-комплект" відкликало через ФДМУ угоду з купівлі Кобиловлоцкого спиртзаводу. Причина дуже схожа на попередній випадок. Інвестори через своїх юристів з'ясували, що в Укрспирта великі борги, а за законодавством це обтяження може послужити приводом для відмови в реєстрації в реєстрі власників. Купив підприємство, а потім з'ясується, що його можуть заарештувати за борги материнської компанії. Відмінна перспектива", - зазначив він.Журналіст також розповів про негативні наслідки такої ситуації для держави – її репутації і бюджетних надходжень."Безпечно інвестувати в Україну можуть тільки "свої" – бізнесмени, які роками на базі спиртзаводів виробляли там свою продукцію (орендували їх і часто інвестували в обладнання). Ось вони ситуацію на заводах розуміють реально. А інвестори не мають доступу до фактичної наявності обладнання, документів на землю, інфи про фактичні борги і т.д. Інвесторів саме тому чекають неприємні сюрпризи. "Чужих" інвесторів, природно. Так що люди обпікаються і більше не хочуть вкладати в українську економіку і грати в азартні ігри під назвою "приватизація Укрспирту". Вуаля - в процесі братимуть участь тільки свої. Для державного бюджету це, звичайно, мінус. Програє і репутація України серед інвесторів", - підбив підсумок в своєму блозі Кирило Сазонов.

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