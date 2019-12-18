У Луцьку маршрутка їздить з дірою у підлозі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:24
У Луцьку маршрутка № 9 курсує зі значним пошкодженням у підлоговому покритті – через наскрізну діру видно асфальт. Пошкодження на відео зафіксував місцевий житель і розмістив у соціальних мережах.
Як розповів телефоном Суспільному лучанин Віктор Романів, зафіксував подію орієнтовно о 12:30 4 березня.
Каже: автобус проїжджав у цей час проспектом Соборності.
"Побачив відірвану плиту чи деталь", – каже чоловік.
На відеозаписі видно пошкодження, зокрема, відсутня нижня частина підлоги біля виходу із задніх дверей автобуса.
Як повідомив у телефонному коментарі перевізник на маршруті № 9, підприємець Микола Макарчук, про ситуацію з автобусом знає. З його слів, цей автобус тимчасово зняли з маршруту і вже займаються усуненням пошкодження.
"Все робиться. Займається цим питанням", – зазначив перевізник.
За коментарем Суспільне також звернулося в міське управління транспорту. Зі слів керівника Володимира Степанова, у разі, якщо таке пошкодження сталося під час виходу на рейс, то водій зобов'язаний зійти з маршруту та відремонтувати пошкодження.
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Як розповів телефоном Суспільному лучанин Віктор Романів, зафіксував подію орієнтовно о 12:30 4 березня.
Каже: автобус проїжджав у цей час проспектом Соборності.
"Побачив відірвану плиту чи деталь", – каже чоловік.
На відеозаписі видно пошкодження, зокрема, відсутня нижня частина підлоги біля виходу із задніх дверей автобуса.
Як повідомив у телефонному коментарі перевізник на маршруті № 9, підприємець Микола Макарчук, про ситуацію з автобусом знає. З його слів, цей автобус тимчасово зняли з маршруту і вже займаються усуненням пошкодження.
"Все робиться. Займається цим питанням", – зазначив перевізник.
За коментарем Суспільне також звернулося в міське управління транспорту. Зі слів керівника Володимира Степанова, у разі, якщо таке пошкодження сталося під час виходу на рейс, то водій зобов'язаний зійти з маршруту та відремонтувати пошкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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