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У Луцьку маршрутка їздить з дірою у підлозі. ВІДЕО

У Луцьку маршрутка їздить з дірою у підлозі. ВІДЕО
У Луцьку маршрутка № 9 курсує зі значним пошкодженням у підлоговому покритті – через наскрізну діру видно асфальт. Пошкодження на відео зафіксував місцевий житель і розмістив у соціальних мережах.

Як розповів телефоном Суспільному лучанин Віктор Романів, зафіксував подію орієнтовно о 12:30 4 березня.

Каже: автобус проїжджав у цей час проспектом Соборності.

"Побачив відірвану плиту чи деталь", – каже чоловік.

На відеозаписі видно пошкодження, зокрема, відсутня нижня частина підлоги біля виходу із задніх дверей автобуса.

Як повідомив у телефонному коментарі перевізник на маршруті № 9, підприємець Микола Макарчук, про ситуацію з автобусом знає. З його слів, цей автобус тимчасово зняли з маршруту і вже займаються усуненням пошкодження.

"Все робиться. Займається цим питанням", – зазначив перевізник.

За коментарем Суспільне також звернулося в міське управління транспорту. Зі слів керівника Володимира Степанова, у разі, якщо таке пошкодження сталося під час виходу на рейс, то водій зобов'язаний зійти з маршруту та відремонтувати пошкодження.


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Теги: Луцьк, маршрутка, діра, перевізник
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