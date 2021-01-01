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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині понад три сотні медиків отримали щеплення від коронавірусу

На Волині понад три сотні медиків отримали щеплення від коронавірусу
Станом на 3 березня у Волинській області провакцинувалися від коронавірусу 363 медики.

Про це йшлося у четвер, 4 березня, під час брифінгу в ОДА.

Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила Тимощук нагадала, що область отримала 14 200 доз вакцин від коронавірусу AstraZeneca (Covishield). Вакцинацію проводить мобільна бригада, створена на базі КП «Луцький ЦПМД №1».

В області є ще одна мобільна бригада, котра робитиме щеплення вакциною Pfizer. Наразі ще 4 бригади, котрі здійснюватимуть вакцинацію, проходять навчання.

363 медика отримали вакцину від COVID-19 станом на 3 березня. У перший день щеплення отримали 39 медичних працівників. Завідувач інфекційного відділення № 2 тимчасового інфекційного стаціонару госпітальної бази для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради Олег Яковенко став першим волинянином, що отримав щеплення від коронавірусу.

«На сьогодні мобільна бригада працює в Ківерцівському, Горохівському районах та обласній інфекційній лікарні. З дозволу МОЗу, якщо лишаються вакцини, бо один флакон має 10 доз, щоб не було розливу, ми можемо вакцинувати інших медичних працівників або чиновників, у тому числі районних та обласних рад», - сказала посадовиця.

За словами Людмили Тимощук, відмов як таких вакцинуватися від медиків не надходило, адже вони отримують щеплення добровільно і підписують відповідні згоди.

«У перший день одну дозу вакцини утилізували. При набиранні вакцини була технічна помилка. Там було 6 доз. На той час не було дозволу від МОЗу використовувати їх на інших працівників, адже відкритий флакон дійсний лише 6 годин», - додала Тимощук.

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Теги: Волинь, щеплення, медики, статистика, коронавірус
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