Волинянин організував підпільний алкоцех у власному будинку. ФОТО

Протягом поточного тижня, в рамках операції «Спирт», податкова міліція Волині під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, припинила діяльність підпільного цеху з виробництва алкогольних напоїв та виявила місця реалізації фальсифікату, в тому числі через мережу Інтернет.Про це повідомляє Державна фіскальна служба у Волинській області.Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за ст. ст. 199, 204 КК України, у м. Рожище провели санкціонований обшук за адресою проживання місцевого мешканця, який організував виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв. Підпільний цех останній обладнав в одному з приміщень власного обійстя.Виготовлена таким чином горілчана, коньячна продукція розливалася у скляну тару, яка обклеювалася етикетками під виглядом офіційних виробників та маркувалась марками акцизного податку з явними ознаками підробки. Також в приміщенні алкоцеху виявили марки акцизного податку з ознаками підробки, обладнання для виготовлення фальсифікату, порожню тару, корки, етикетки, спиртометр, шланги, лійки, а також есенції, які додавались у спиртосуміші.Поруч з цим, напередодні в Камінь-Каширському районі в ходіпроведення слідчих дій податківцями виявлено ряд місць, де здійснювалось незаконне накопичення, реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка.За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 170 літрів рідини з характерним запахом спирту, 450 літрів підготовлених до реалізації алкогольних напоїв та понад 2,5 тисяч пачок тютюнових виробів. Орієнтовна вартість вилученого підакцизу становить близько 300 тисяч гривень.Також, у правопорушників вилучили готівкові кошти в сумі близько 600 тисяч гривень, отримані від незаконної реалізації товарів підакцизної групи. Слідство встановило, що реалізація незаконно виготовленої підакцизної продукції здійснювалась через спільноту у мобільному мессенджері Viber, де правопорушником розміщувалася інформація про асортимент та ціни. Крім того, частина товарів продавалася через «дрібні» торгові точки області.Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.