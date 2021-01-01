Школи, стадіони і Smart Hub: що цьогоріч зводитимуть на Волині

Розповіли, які проєкти втілюватимуть у життя в рамках програми «Велике будівництво» у Волинській області.Про це йшлося у четвер, 4 березня, під час брифінгу в ОДА.Заступник голови облдержадміністраціїзазначив, що в Україні вже 2 роки поспіль діє програма президента «Велике будівництво». Торік в області розпочали реалізацію 19 проєктів (серед них – 7 приймальних відділень, 7 шкіл, 3 садочки, 2 спортивних об’єкти).У 2021 році на Волині хочуть втілити у життя ще 9 проєктів. Зокрема, планують будівництво нового дитячого садочка у Струмівці, що завершать через 2 роки. Хочуть завершити будівництво школи у Піщі, Башликах та другу чергу у Вербці.Окрім того, «виростуть» в області 3 стадіони: на базі практик «Гарт» ВНУ імені Лесі Українки, у ЛНТУ, де ще й реконструюють басейн, а також селищі Торчин.Візьмуться в рамках програми за 1 об’єкт культурного спрямування. Йдеться про реставрацію «сірого» та «білого» будинків Лесі Українки.«Сам проєкт передбачає реставраційні роботи. Будинки будуть відновлені до того виду, який вони мали, коли там проживала Леся Українка. Загалом це обійдеться у 11 мільйонів гривень», - сказав Чуліпа.Запланували за 3 роки втілити й 1 проєкт економічного спрямування, - створення «SMART VOLYN HUB» на базі ЛНТУ.Загалом кошторисна вартість об’єктів, що включені у «Велике будівництво» цьогоріч, становить 337,3 мільйона гривень.