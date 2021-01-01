вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні – понад 100 випадків побічних ефектів після щеплення від коронавірусу

В Україні – понад 100 випадків побічних ефектів після щеплення від коронавірусу
За минулий тиждень вакцину отримали майже 10 тисяч українців. На сьогодні зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти – тобто трохи більше 1% від усіх вакцинованих.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомив голова комітету ВР з питання здоров’я нації Михайло Радуцький, - пише УНІАН.

За його словами, протягом минулої доби щеплення отримали 2680 осіб. Найменше – у Закарпатській області (лише 30 людей), найбільше – у Дніпропетровські (350).

Наразі задіяли 45 мобільних бригад з імунізації.

«Зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти, тобто трохи більше 1% від усіх вакцинованих. Один випадок кваліфікований як серйозний та призвів до госпіталізації людини», - зазначив Радуцький.

До слова, станом на 3 березня у Волинській області провакцинувалися від коронавірусу 363 медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: щеплення, українці, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку чоловік пограбував жінку, у квартирі якої робив ремонт
Сьогодні, 15:20
В Україні – понад 100 випадків побічних ефектів після щеплення від коронавірусу
Сьогодні, 15:13
Школи, стадіони і Smart Hub: що цьогоріч зводитимуть на Волині
Сьогодні, 15:00
Волинянин організував підпільний алкоцех у власному будинку. ФОТО
Сьогодні, 14:47
На Волині понад три сотні медиків отримали щеплення від коронавірусу
Сьогодні, 14:36
Схожі новини
В Україні шахраї почали друкувати фальшиві паспорти про щеплення від коронавірусу В Україні шахраї почали друкувати фальшиві паспорти про щеплення від коронавірусу
09 лютий, 20:42
На Волині понад три сотні медиків отримали щеплення від коронавірусу На Волині понад три сотні медиків отримали щеплення від коронавірусу
Сьогодні, 14:36
74 волинян вже вакцинувалися від COVID-19 74 волинян вже вакцинувалися від COVID-19
27 лютий, 11:45
Безплатне щеплення від коронавірусу зроблять усім охочим, – Ляшко Безплатне щеплення від коронавірусу зроблять усім охочим, – Ляшко
22 лютий, 02:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку чоловік пограбував жінку, у квартирі якої робив ремонт
Сьогодні, 15:20
 0
В Україні – понад 100 випадків побічних ефектів після щеплення від коронавірусу
Сьогодні, 15:13
 0
Школи, стадіони і Smart Hub: що цьогоріч зводитимуть на Волині
Сьогодні, 15:00
 0
Волинянин організував підпільний алкоцех у власному будинку. ФОТО
Сьогодні, 14:47
 0
На Волині понад три сотні медиків отримали щеплення від коронавірусу
Сьогодні, 14:36
 0
Медіа
відео
1/8