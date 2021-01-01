В Україні – понад 100 випадків побічних ефектів після щеплення від коронавірусу





Про це на сторінці у фейсбуці повідомив голова комітету ВР з питання здоров’я нації Михайло Радуцький, - пише



За його словами, протягом минулої доби щеплення отримали 2680 осіб. Найменше – у Закарпатській області (лише 30 людей), найбільше – у Дніпропетровські (350).



Наразі задіяли 45 мобільних бригад з імунізації.



«Зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти, тобто трохи більше 1% від усіх вакцинованих. Один випадок кваліфікований як серйозний та призвів до госпіталізації людини», - зазначив Радуцький.



До слова, станом на 3 березня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулий тиждень вакцину отримали майже 10 тисяч українців. На сьогодні зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти – тобто трохи більше 1% від усіх вакцинованих.Про це на сторінці у фейсбуці повідомив голова комітету ВР з питання здоров’я нації, - пише УНІАН. За його словами, протягом минулої доби щеплення отримали 2680 осіб. Найменше – у Закарпатській області (лише 30 людей), найбільше – у Дніпропетровські (350).Наразі задіяли 45 мобільних бригад з імунізації.«Зафіксовано 126 повідомлень про побічні ефекти, тобто трохи більше 1% від усіх вакцинованих. Один випадок кваліфікований як серйозний та призвів до госпіталізації людини», - зазначив Радуцький.До слова, станом на 3 березня у Волинській області провакцинувалися від коронавірусу 363 медики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію