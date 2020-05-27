У Луцьку чоловік пограбував жінку, у квартирі якої робив ремонт

У Луцьку правоохоронці спіймали зухвалого грабіжника.Про подію до поліції повідомила 62-річна мешканка Луцька. Інцидент трапився 3 березня, близько 22 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Невідомий, виконуючи у квартирі пенсіонерки деякі ремонтні роботи, схопив зі столу планшет, який вартує приблизно дев’яти тисяч гривень. Згодом - відштовхнув жінку та втік. Внаслідок цього - громадянка отримала тілесні ушкодження та зверталася за допомогою до лікарів.Правоохоронці на повідомлення зреагували миттєво. Зловмисника спіймали по гарячих слідах неподалік будинку із речовим доказом – планшетом.Виявилось, що це 40-річний уродженець Івано-Франківської області.Розпочали кримінальне провадження за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення зловмиснику про підозру.