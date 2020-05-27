У Луцьку чоловік пограбував жінку, у квартирі якої робив ремонт
Сьогодні, 15:20
У Луцьку правоохоронці спіймали зухвалого грабіжника.
Про подію до поліції повідомила 62-річна мешканка Луцька. Інцидент трапився 3 березня, близько 22 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Невідомий, виконуючи у квартирі пенсіонерки деякі ремонтні роботи, схопив зі столу планшет, який вартує приблизно дев’яти тисяч гривень. Згодом - відштовхнув жінку та втік. Внаслідок цього - громадянка отримала тілесні ушкодження та зверталася за допомогою до лікарів.
Правоохоронці на повідомлення зреагували миттєво. Зловмисника спіймали по гарячих слідах неподалік будинку із речовим доказом – планшетом.
Виявилось, що це 40-річний уродженець Івано-Франківської області.
Розпочали кримінальне провадження за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення зловмиснику про підозру.
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Про подію до поліції повідомила 62-річна мешканка Луцька. Інцидент трапився 3 березня, близько 22 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Невідомий, виконуючи у квартирі пенсіонерки деякі ремонтні роботи, схопив зі столу планшет, який вартує приблизно дев’яти тисяч гривень. Згодом - відштовхнув жінку та втік. Внаслідок цього - громадянка отримала тілесні ушкодження та зверталася за допомогою до лікарів.
Правоохоронці на повідомлення зреагували миттєво. Зловмисника спіймали по гарячих слідах неподалік будинку із речовим доказом – планшетом.
Виявилось, що це 40-річний уродженець Івано-Франківської області.
Розпочали кримінальне провадження за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення зловмиснику про підозру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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