Іноземців зобов'язали подавати біометричні дані при оформленні українських віз





Як передає



Законом передбачено, що іноземці та особи без громадянства під час оформлення візи зобов'язані подати свої біометричні дані, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.



Правила оформлення іноземцям та особам без громадянства візи, зокрема подання ними своїх біометричних даних під час оформлення, та перелік документів, необхідних для її отримання, встановлюються Кабінетом міністрів України.



Як зазначено у пояснювальній записці, ухвалення закону дозволить спростити процедуру ідентифікації особи іноземців та осіб без громадянства під час або після їх в’їзду на територію України, удосконалити здійснення державними органами контролю над міграційними потоками іноземців та осіб без громадянства, покращити координацію уповноважених органів України при реалізації державної міграційної політики, а також посилити боротьбу проти використання підроблених документів в Україні.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України запровадила необхідність для іноземців та осіб без громадянства надавати біометричні дані під час оформлення українських віз.Як передає УНІАН , за ухвалення відповідного законопроекту в першому читанні та в цілому проголосували 320 народних депутатів.Законом передбачено, що іноземці та особи без громадянства під час оформлення візи зобов'язані подати свої біометричні дані, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.Правила оформлення іноземцям та особам без громадянства візи, зокрема подання ними своїх біометричних даних під час оформлення, та перелік документів, необхідних для її отримання, встановлюються Кабінетом міністрів України.Як зазначено у пояснювальній записці, ухвалення закону дозволить спростити процедуру ідентифікації особи іноземців та осіб без громадянства під час або після їх в’їзду на територію України, удосконалити здійснення державними органами контролю над міграційними потоками іноземців та осіб без громадянства, покращити координацію уповноважених органів України при реалізації державної міграційної політики, а також посилити боротьбу проти використання підроблених документів в Україні.

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