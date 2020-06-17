У Ковелі стадіон «Сільмаш» через суд намагаються повернути громаді міста

Ковельська місцева прокуратура звернулася до Господарського суду області з позовом, аби скасувати державну реєстрацію речових прав на будівлю стадіону «Сільмаш» та витребувати це майно з чужого незаконного володіння.Прокурори встановили факт незаконного набуття орендарем у приватну власність нерухомого майна, належного територіальній громаді Ковеля, інформує пресслужба обласної прокуратури.Підприємець, орендуючи з 2003 року цілісний майновий комплекс стадіону «Сільмаш» та здійснюючи, відповідно до умов конкурсу, його реконструкцію, усупереч вимог договору оренди та чинного законодавства оформив право приватної власності на другий поверх надбудованого адміністративного приміщення комплексу площею 424 квадратних метри.Відтак, майно незаконно вибуло з комунальної власності міста – і прокурори в суді наполягатимуть на повернені його громаді.