На Волині на капітальні ремонти вулиць і місцевих доріг спрямують понад 122 мільйони

У Волинській області понад 122 мільйони гривень спрямують на ремонти вулиць і доріг комунальної власності.Про це йшлося 4 березня під час засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики, повідомляє обласна рада.Йдеться про суму 122 млн 379,8 тис грн. Із цих коштів нададуть субвенцію місцевим бюджетам в сумі 120 млн 559,8 тис. грн для проведення капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності.Окрім того, запропонували передати бюджетні призначення у сумі 1 млн 820 тис. грн бюджету Камінь-Каширського району на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк–(М-07)-Комарове-Розничі-(Р-14) (на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км 26+000) для продовження реалізації проєкту в рамках міжнародної технічної допомоги ЄС "Дороги, що з’єднують польські та українські кордони".