Як вигідно отримати нове житло у кредит*

Відкладати гроші на квартиру та водночас винаймати житло – це двічі сплачувати за одне й те ж. Заставити себе щомісяця відкласти певну суму, не «прогоріти» на інфляції, знайти безпечне місце для зберігання грошей ― все це занадто складно та ризиковано. Жити потрібно сьогодні.Значно простіше поселитися у квартирі, вартість якої сплачувати поступово. Зробити ремонт такий, який подобається, структурувати свої доходи та витрати і насолоджуватись життям.Позика у банку дає можливість швидко отримати омріяне житло. Особливо привабливе іпотечне кредитування для тих покупців, які планують довгостроковий термін платежів.Вагомий плюс купівлі квартири у новобудові в кредит – це безпека угоди з забудовником. Банк ретельно все перевіряє та працює лише з надійними забудовниками.Компанія «Єврохолдінг» має позитивну кредитну репутацію та понад 20 років досвіду на ринку нерухомості. На сьогодні у Луцьку «Єврохолдінг» завершує будівництво житлового комплексу «Яровиця» та уже активно будує третій та четвертий будинки нового кварталу «Dream Town». Це яскраві житлові комплекси для нового, легкого та сучасного життя. Серед переваг – зручне розташування у центрі міста з розвиненою інфраструктурою, унікальний стильний дизайн будівель, відпочинкові зони, спортивні майданчики, підземні та наземні паркінги. Також компанія впроваджує в будівництво сучасні енергоощадні технології, що надає мешканцям чимало переваг: зменшення енергоспоживання, заощадження коштів сімейного бюджету на рахунках за комунальні послуги та створення комфортних умов проживання.Квартири цих комплексів привабливі для інвестування та розкуповуються на етапі будівництва. Тому, дуже важлива можливість придбати квартиру, поки ще є вибір метражів та планувань.Купити квартиру в кредит можливо завдяки успішній співпраці будівельної компаніїта, який видає кредити на придбання житла на початку та в процесі будівництва під заставу майнових прав, а також після завершення будівництва об’єкту. Скориставшись програмою кредитування сьогодні, є можливість отримати найнижчі на ринку ставки іпотечного кредитування.Умови:- перший внесок – від 20%;- річний відсоток за користування кредитними коштами – від 8%;- термін погашення – до 20 років.Також «Кредобанк» є учасником державної програми «Доступна іпотека 7%», яка надає можливість людям з відносно невисоким рівнем доходу отримати житло в кредит з частковою компенсацією відсотків державою. Купити в іпотеку можна готову квартиру, майнові права на неї, житлові будинки із земельною ділянкою.Ці умови кредитування дають можливість втілити в життя мрію про власне житло.Щоб зробити розрахунок розміру кредиту, варто прийти у консультаційні центри «Яровиця» (вул. Яровиця,17, тел. 050 402 05 05) та «Dream Town» (вул. Привокзальна, 12, тел. 067 448 27 27), обрати варіант квартири, який найбільше сподобався, дізнатися площу та актуальну ціну за квадратний метр. А у відділенні «Кредобанку» фахівці допоможуть точно розрахувати суму коштів, які необхідно внести та розмір щомісячних платежів. Відділення АТ «КРЕДОБАНК» розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 28а. тел. 050 390 14 60