Спроби самогубства серед дітей на Волині: чи пов'язано це з соцмережами і що робити батькам

За останній тиждень на Волині зафіксували три спроби самогубства серед дітей. В усіх випадках неповнолітні намагалися звести рахунки з життям, наковтавшись таблеток.Керівниця сектору ювенальної превенціїрозповіла, від понеділка, 1 березня, у поліцію надійшла інформація про три спроби самогубства від медзакладів, де перебували неповнолітні. Поліцейські виїжджали на місця, з’ясовували причини вчинків, вивчали умови проживання, телефони дітей тощо.«Усім - 13-14 років, у цей час, як відомо, змінюється гормональний фон. Діти не були в сумнівних групах чи групах, де пропагують жорстокість. На ці вчинки, скажімо так, були побутові причини», - зазначила Інна Остапович.За словами керівниця сектору ювенальної превенції, шкільним психологам, соціальним педагогам потрібно проводити роботу із неповнолітніми, аби запобігати подібним проявам. Передусім, піклуватися про фізичний, духовний та моральний розвиток дитини, відповідно до ст. 150 Сімейного кодексу, зобов’язані батьки. Тож їм варто частіше розмовляти зі своїми чадами, цікавитися їх настроєм, станом справ у школі тощо. Зокрема, наголошує Інна Остапович, з-поміж іншого треба навчати й культурі поведінки в інтернеті, розповідати, що перебування у соцмережах може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Якщо ж порозумітися не вдається, звертатися за допомогою до фахівців.