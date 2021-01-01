Суд вкотре скасував дозвіл на будівництво «багатоповерхівок Були-Петрочука» у Луцьку





Про це



Йдеться про ділянку площею майже у 2 гектари, що належить скандальновідомій фірмі ТОВ «Житловий квартал». Ділянка на Рівненській, 119, відноситься до території інженерних споруд, промислових та комунальних підприємств, в межах якої допускається розміщення гаражів, автостоянок, транспортних споруд, підприємств побутового обслуговування, офісів, контор різних фірм, компаній, організацій, тощо, але аж ніяк не розташування багатоповерхових житлових будинків.



Нагадаємо, що 26 липня 2017-го року на сесії Луцької міської ради депутати проголосували за надання ТОВ «Житловий квартал» дозволу на відведення земельної ділянки для будівництва житлового комплексу на вулиці Рівненській, 119, де були теплиці колишнього комунального підприємства «Зелене господарство Луцька». Саме їх компанія і викупила за близько 2,6 мільйона гривень. Із викупом теплиць фірма отримала і першочергове право на оренду земельної ділянки під ними. Згодом з'ясували, що компанія пов’язана із ексдепутатом Луцької міської ради Сергієм Булою та ексзаступником міського голови Костянтином Петрочуком.



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Прокурори з'ясували, що містобудівні умови та обмеження видані забудовнику на підставі детального плану території житлового кварталу, який суперечив генеральному плану Луцька та плану зонування території міста.



Ухвалене у листопаді 2019 року рішення виконкому Луцької міської ради про затвердження детального плану території на вулиці Рівненській в Луцьку за втручання прокуратури суд визнав протиправним та нечинним, адже детальний план передбачав будівництво житла у зоні розміщення комунальних підприємств та санітарно-захисній зоні виробничо-складських об’єктів IV-V класів шкідливості.



Відтак, оскільки рішення органу місцевого самоврядування про затвердження детального плану території визнане протиправним, то і видані на його підставі містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки є також незаконними – довели у суді прокурори.



Суд задоволив позов прокуратури, відтак незаконну забудову Луцька вкотре упереджено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський окружний адміністративний суд, задоволивши позов Луцької місцевої прокуратури, визнав протиправними дії управління містобудування та архітектури Луцької міської ради і скасував видачу містобудівних умов та обмежень для проектування будівництва багатоповерхівок на вулиці Рівненській, 119, у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Йдеться про ділянку площею майже у 2 гектари, що належить скандальновідомій фірмі ТОВ «Житловий квартал». Ділянка на Рівненській, 119, відноситься до території інженерних споруд, промислових та комунальних підприємств, в межах якої допускається розміщення гаражів, автостоянок, транспортних споруд, підприємств побутового обслуговування, офісів, контор різних фірм, компаній, організацій, тощо, але аж ніяк не розташування багатоповерхових житлових будинків.Нагадаємо, що 26 липня 2017-го року на сесії Луцької міської ради депутати проголосувалидозволу на відведення земельної ділянки для будівництва житлового комплексу на вулиці Рівненській, 119, де були теплиці колишнього комунального підприємства «Зелене господарство Луцька». Саме їх компанія і викупила за близько 2,6 мільйона гривень. Із викупом теплиць фірма отримала і першочергове право на оренду земельної ділянки під ними. Згодом з'ясували, що компанія пов’язана із ексдепутатом Луцької міської радита ексзаступником міського головиПрокурори з'ясували, що містобудівні умови та обмеження видані забудовнику на підставі детального плану території житлового кварталу, який суперечив генеральному плану Луцька та плану зонування території міста.Ухваленетериторії на вулиці Рівненській в Луцьку за втручання прокуратури суд визнав протиправним та нечинним, адже детальний план передбачав будівництво житла у зоні розміщення комунальних підприємств та санітарно-захисній зоні виробничо-складських об’єктів IV-V класів шкідливості.Відтак, оскільки рішення органу місцевого самоврядування про затвердження детального плану території визнане протиправним, то і видані на його підставі містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки є також незаконними – довели у суді прокурори.Суд задоволив позов прокуратури, відтак незаконну забудову Луцька вкотре упереджено.

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