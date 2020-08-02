Волинські патрульні зупинили п'янючого водія Audi
Сьогодні, 19:25
У Ковелі затримали водія, який керував авто у стані сп’яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Сьогодні, 4 березня, близько 9 години, ранку під час патрулювання на вулиці Відродження патрульні помітили автомобіль Audi A6, водій якого рухався із порушенням ПДР.
Патрульні зупинили автомобіль і виявили у 36-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння, окрім того, він не пред’явив на законну вимогу поліцейського поліс обов'язкового страхування та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
Огляд на стан сп’яніння у медичному закладі показав результат у 2,08 проміле, що в 10 разів перевищує допустиму норму.
У результаті на кермувальника склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поліса обов'язкового страхування), ч.5 ст.121 (Порушення правил користування ременями безпеки) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Сьогодні, 4 березня, близько 9 години, ранку під час патрулювання на вулиці Відродження патрульні помітили автомобіль Audi A6, водій якого рухався із порушенням ПДР.
Патрульні зупинили автомобіль і виявили у 36-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння, окрім того, він не пред’явив на законну вимогу поліцейського поліс обов'язкового страхування та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
Огляд на стан сп’яніння у медичному закладі показав результат у 2,08 проміле, що в 10 разів перевищує допустиму норму.
У результаті на кермувальника склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поліса обов'язкового страхування), ч.5 ст.121 (Порушення правил користування ременями безпеки) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 5 березня
Сьогодні, 20:00
Волинські патрульні зупинили п'янючого водія Audi
Сьогодні, 19:25
На Волині шість мобільних бригад проходять навчання з вакцинації проти Covid-19. ВІДЕО
Сьогодні, 18:17
Спроби самогубства серед дітей на Волині: чи пов'язано це з соцмережами і що робити батькам
Сьогодні, 17:50