Волинські патрульні зупинили п'янючого водія Audi

У Ковелі затримали водія, який керував авто у стані сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Сьогодні, 4 березня, близько 9 години, ранку під час патрулювання на вулиці Відродження патрульні помітили автомобіль Audi A6, водій якого рухався із порушенням ПДР.Патрульні зупинили автомобіль і виявили у 36-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння, окрім того, він не пред’явив на законну вимогу поліцейського поліс обов'язкового страхування та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.Огляд на стан сп’яніння у медичному закладі показав результат у 2,08 проміле, що в 10 разів перевищує допустиму норму.У результаті на кермувальника склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поліса обов'язкового страхування), ч.5 ст.121 (Порушення правил користування ременями безпеки) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.