На Волині маршрутка застрягла у багнюці. ФОТО

4 березня у Ковелі на вулиці Модеста Левицького (район П’ятихатки) на розбитій дорозі, у багнюці застрягла маршрутка «№26 Вокзал – Левицького».Про цей випадок повідомивповідомляє Ковель медіа.На фотографіях видно, як небайдужий чоловік на тракторі допоміг водію маршрутки дістати транспорт із багнюки."Дорога, якщо її можна так назвати, м’яко кажучи ускладнює рух транспортних засобів. Дорога грає навіть під ногами. А авто просто іде на той світ. На звернення в міську раду поки відповідають лише обіцянками. Якось так…", – зазначив Василь Янко.