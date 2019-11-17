Підземелля, яке нещодавно знайшли у місті на Волині, може стати туристичним об'єктом





Про це Ігор Пальонка.



Скільки вартуватиме відновлення знахідки та чи потягне цю суму міський бюджет – поки не знають, зазначив голова громади.



Зі слів Ігоря Пальонки, ймовірно, підземелля стане туристичним об'єктом. В місті будуть розробляти концепцію та радитися з фахівцями. Наразі зразки цегли та розчин, яким її мурували, взялися досліджувати науковці.



Засипали провалля для того, щоб приміщення не руйнувалося та в перспективі там можна було провести археологічні розкопки, каже директор адміністрації державного заповідника "Стародавній Володимир" Володимир Пикалюк. До обвалу про підземелля не знали, каже він.



За попередніми даними, приміщення ймовірно слугувало підвалом будинку або місцем укриття в час війни, говорить керівник заповідника. Раніше в місті виявили п'ять подібних провалів.



Нагадаємо, 24 лютого волинські археологи почали досліджувати провалля – підвальне приміщення, яке напередодні утворилося поблизу міської ради Володимира-Волинського. Науковці рекомендували міській владі законсервувати провалля та влаштувати стаціонарні археологічні дослідження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підземелля, які два тижні тому виявили у Володимирі-Волинському, тимчасово законсервували піщаною сумішшю . Наразі фахівці готують кошторис на виконання наукових археологічних досліджень.Про це Суспільному повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громадиСкільки вартуватиме відновлення знахідки та чи потягне цю суму міський бюджет – поки не знають, зазначив голова громади.Зі слів Ігоря Пальонки, ймовірно, підземелля стане туристичним об'єктом. В місті будуть розробляти концепцію та радитися з фахівцями. Наразі зразки цегли та розчин, яким її мурували, взялися досліджувати науковці.Засипали провалля для того, щоб приміщення не руйнувалося та в перспективі там можна було провести археологічні розкопки, каже директор адміністрації державного заповідника "Стародавній Володимир". До обвалу про підземелля не знали, каже він.За попередніми даними, приміщення ймовірно слугувало підвалом будинку або місцем укриття в час війни, говорить керівник заповідника. Раніше в місті виявили п'ять подібних провалів.Нагадаємо, 24 лютого волинські археологи почали досліджувати провалля – підвальне приміщення, яке напередодні утворилося поблизу міської ради Володимира-Волинського. Науковці рекомендували міській владі законсервувати провалля та влаштувати стаціонарні археологічні дослідження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію