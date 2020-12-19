Волинські волейболістки програли житомирській команді
Сьогодні, 03:28
У Луцьку завершився матч плей-офф Чемпіонату України жіночої суперліги з волейболу.
За вихід у четвірку кращих команд змагалися команда "Волинь-Університет" та житомирської команди "Полісся". Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Змагання стартувало 4 березня о 16 годині. Після чотирьох партій рахунки команд були рівними. У вирішальному, п’ятому сеті, перемогли житомиряни з рахунком 16:14.
Спортсменка та володарка титулу "Міс український волейбол" Олена Рудик розповіла, що матч був складним через сильних суперників.
Із її слів, останні ігри з глядачами були рік тому, а на гру з житомирською командою завітало дуже багато вболівальників.
Попри поразку у матчі, волинська команда залишиться у волейбольній жіночій Суперлізі, розповів тренер Богуслав Галицький. Зі слів тренера, попереду волинські спортсменки покажуть вміння на ще двох зустрічах у Житомирі.
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За вихід у четвірку кращих команд змагалися команда "Волинь-Університет" та житомирської команди "Полісся". Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Змагання стартувало 4 березня о 16 годині. Після чотирьох партій рахунки команд були рівними. У вирішальному, п’ятому сеті, перемогли житомиряни з рахунком 16:14.
Спортсменка та володарка титулу "Міс український волейбол" Олена Рудик розповіла, що матч був складним через сильних суперників.
Із її слів, останні ігри з глядачами були рік тому, а на гру з житомирською командою завітало дуже багато вболівальників.
Попри поразку у матчі, волинська команда залишиться у волейбольній жіночій Суперлізі, розповів тренер Богуслав Галицький. Зі слів тренера, попереду волинські спортсменки покажуть вміння на ще двох зустрічах у Житомирі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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