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Волинські волейболістки програли житомирській команді

Волинські волейболістки програли житомирській команді
У Луцьку завершився матч плей-офф Чемпіонату України жіночої суперліги з волейболу.

За вихід у четвірку кращих команд змагалися команда "Волинь-Університет" та житомирської команди "Полісся". Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Змагання стартувало 4 березня о 16 годині. Після чотирьох партій рахунки команд були рівними. У вирішальному, п’ятому сеті, перемогли житомиряни з рахунком 16:14.

Спортсменка та володарка титулу "Міс український волейбол" Олена Рудик розповіла, що матч був складним через сильних суперників.

Із її слів, останні ігри з глядачами були рік тому, а на гру з житомирською командою завітало дуже багато вболівальників.

Попри поразку у матчі, волинська команда залишиться у волейбольній жіночій Суперлізі, розповів тренер Богуслав Галицький. Зі слів тренера, попереду волинські спортсменки покажуть вміння на ще двох зустрічах у Житомирі.


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Теги: волейбол, чемпіонат, Суперліга, Волинь-Університет
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