Волинські волейболістки програли житомирській команді





За вихід у четвірку кращих команд змагалися команда "Волинь-Університет" та житомирської команди "Полісся". Про це йдеться в сюжеті



Змагання стартувало 4 березня о 16 годині. Після чотирьох партій рахунки команд були рівними. У вирішальному, п’ятому сеті, перемогли житомиряни з рахунком 16:14.



Спортсменка та володарка титулу "Міс український волейбол" Олена Рудик розповіла, що матч був складним через сильних суперників.



Із її слів, останні ігри з глядачами були рік тому, а на гру з житомирською командою завітало дуже багато вболівальників.



Попри поразку у матчі, волинська команда залишиться у волейбольній жіночій Суперлізі, розповів тренер Богуслав Галицький. Зі слів тренера, попереду волинські спортсменки покажуть вміння на ще двох зустрічах у Житомирі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершився матч плей-офф Чемпіонату України жіночої суперліги з волейболу.За вихід у четвірку кращих команд змагалися команда "Волинь-Університет" та житомирської команди "Полісся". Про це йдеться в сюжеті Суспільного Змагання стартувало 4 березня о 16 годині. Після чотирьох партій рахунки команд були рівними. У вирішальному, п’ятому сеті, перемогли житомиряни з рахунком 16:14.Спортсменка та володарка титулу "Міс український волейбол"розповіла, що матч був складним через сильних суперників.Із її слів, останні ігри з глядачами були рік тому, а на гру з житомирською командою завітало дуже багато вболівальників.Попри поразку у матчі, волинська команда залишиться у волейбольній жіночій Суперлізі, розповів тренер. Зі слів тренера, попереду волинські спортсменки покажуть вміння на ще двох зустрічах у Житомирі.

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