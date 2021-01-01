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Маленькі пацієнти волинської лікарні підготували подарунки для мам та медпрацівниць

Маленькі пацієнти волинської лікарні підготували подарунки для мам та медпрацівниць
Діти, що лікуються в педіатричному та дитячому хірургічному відділеннях Волинської обласної дитячої клінічної лікарні виготовили святкові листівки та квіткові композиції лікарям, матусям та медичним сестрам.

Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбук.

В лікарні діти не лише отримують сучасне медичне обстеження і лікування, але й не сумують між процедурами.

"Вихователі закладу, під час майстер-класу, вчили маленьких пацієнтів сучасним технікам та прийомам, щоб здобуті і засвоєні навички працетерапії в дитячому стаціонарі вони могли використати вдома після одужання", - йдеться в дописі.


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Теги: діти, листівки, Волинська обласна дитяча клінічна лікарня
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