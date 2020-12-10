Ізраїль першим у світі виходить із коронакризи

Біньямін Нетаньягу заявив, що держава майже здолала пандемію коронавірусу завдяки швидкій та ефективній кампанії вакцинації.



Як передає



"Ізраїль - перша країна світу, яка виходить з коронакризи. За допомогою цього зеленого паспорта (сертифіката вакцинації - ред.) ви можете піти до ресторану, театру, на спортивні заходи", - сказав Нетаньягу.



За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, близько 88 відсотків жителів країні віком від 50 років уже зробили щеплення від коронавірусу або відновилися після хвороби.



Нетаньягу висловив сподівання на вакцинування всіх дорослих ізраїльтян до кінця березня та на повне скасування карантину до квітня.



"Ізраїль був відомий як нація стартапів. Відсьогодні він також буде відомий як нація вакцинації ", - додав Нетаньягу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова уряду Ізраїлюзаявив, що держава майже здолала пандемію коронавірусу завдяки швидкій та ефективній кампанії вакцинації.Як передає Укрінформ , про це повідомляє The Times Of Israel "Ізраїль - перша країна світу, яка виходить з коронакризи. За допомогою цього зеленого паспорта (сертифіката вакцинації - ред.) ви можете піти до ресторану, театру, на спортивні заходи", - сказав Нетаньягу.За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, близько 88 відсотків жителів країні віком від 50 років уже зробили щеплення від коронавірусу або відновилися після хвороби.Нетаньягу висловив сподівання на вакцинування всіх дорослих ізраїльтян до кінця березня та на повне скасування карантину до квітня."Ізраїль був відомий як нація стартапів. Відсьогодні він також буде відомий як нація вакцинації ", - додав Нетаньягу.

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