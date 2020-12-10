вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ізраїль першим у світі виходить із коронакризи

Ізраїль першим у світі виходить із коронакризи
Голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що держава майже здолала пандемію коронавірусу завдяки швидкій та ефективній кампанії вакцинації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times Of Israel.

"Ізраїль - перша країна світу, яка виходить з коронакризи. За допомогою цього зеленого паспорта (сертифіката вакцинації - ред.) ви можете піти до ресторану, театру, на спортивні заходи", - сказав Нетаньягу.

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, близько 88 відсотків жителів країні віком від 50 років уже зробили щеплення від коронавірусу або відновилися після хвороби.

Нетаньягу висловив сподівання на вакцинування всіх дорослих ізраїльтян до кінця березня та на повне скасування карантину до квітня.

"Ізраїль був відомий як нація стартапів. Відсьогодні він також буде відомий як нація вакцинації ", - додав Нетаньягу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ізраїл, коронакриза, вакцинація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ізраїль першим у світі виходить із коронакризи
Сьогодні, 02:21
У Луцьку дітей з інвалідністю вчили виготовляти мило. ФОТО
Сьогодні, 01:05
Поліція викрила діяльність «групи смерті» у популярному месенджері
Сьогодні, 00:37
5 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Головні новини 4 березня у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО
04 березень, 23:34
Схожі новини
В Ізраїлі підтвердили, що масова вакцинація знижує поширення коронавірусу В Ізраїлі підтвердили, що масова вакцинація знижує поширення коронавірусу
07 лютий, 03:14
Ізраїль починає вакцинацію від Covid-19 Ізраїль починає вакцинацію від Covid-19
10 грудень, 2020, 07:32
У Ковелі стартувала вакцинація проти COVID-19 У Ковелі стартувала вакцинація проти COVID-19
03 березень, 12:50
У місті на Волині сьогодні, 3 березня, почнуть вакцинувати медиків проти коронавірусу У місті на Волині сьогодні, 3 березня, почнуть вакцинувати медиків проти коронавірусу
03 березень, 08:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ізраїль першим у світі виходить із коронакризи
Сьогодні, 02:21
 0
У Луцьку дітей з інвалідністю вчили виготовляти мило. ФОТО
Сьогодні, 01:05
 0
Поліція викрила діяльність «групи смерті» у популярному месенджері
Сьогодні, 00:37
 0
5 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Головні новини 4 березня у Луцьку, на Волині та в Україні. ВІДЕО
04 березень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8