Поліція викрила діяльність «групи смерті» у популярному месенджері





Про це повідомляє



У Телеграм-каналі, який, за передньою інформацією, створила 15-річна жителька Кривого Рогу, на момент його створення було понад 500 учасників.



"Як встановили поліціянти, Телеграм-канал діяв із 21 лютого та адміністратор чату здійснював свою діяльність із Кривого Рогу. Спочатку в чаті перебували близько 500 осіб. Коли адміністратор почав надавати завдання учасникам наносити собі тілесні ушкодження, в ньому залишилося 13 осіб", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що 3 березня слідчі спільно з прокуратурою провели санкціонований судом обшук за місцем мешкання 15-річної криворіжанки, яка надавала завдання учасникам каналу та була його адміністратором. Під час обшуку, у неї вилучили мобільні телефони, планшет та ноутбук. За попередньою інформацією поліціянтів, 4 березня дівчина планувала покінчити життя самогубством.



За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 120 Кримінального кодексу України (Доведення до самогубства).



Під час досудового слідства поліціянти перевіряють усі відомості, які надала дівчина та встановлюють особу куратора та інших організаторів групи.



"Поліція звертається до батьків неповнолітніх із проханням більше уваги приділяти дітям, цікавитися їх життям та наголошувати про небезпеку в Інтернеті", - наголошують у Нацполіції.





Нагадаємо, що від понеділка, 1 березня, у поліцію Волині надійшла інформація про три спроби самогубства від медзакладів, де перебували неповнолітні. Як повідомлялося, 3 березня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Дніпропетровської області викрила діяльність так званої «групи смерті» у Телеграмі та запобігла спробі суїциду неповнолітньої дівчини.Про це повідомляє Національна поліція У Телеграм-каналі, який, за передньою інформацією, створила 15-річна жителька Кривого Рогу, на момент його створення було понад 500 учасників."Як встановили поліціянти, Телеграм-канал діяв із 21 лютого та адміністратор чату здійснював свою діяльність із Кривого Рогу. Спочатку в чаті перебували близько 500 осіб. Коли адміністратор почав надавати завдання учасникам наносити собі тілесні ушкодження, в ньому залишилося 13 осіб", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що 3 березня слідчі спільно з прокуратурою провели санкціонований судом обшук за місцем мешкання 15-річної криворіжанки, яка надавала завдання учасникам каналу та була його адміністратором. Під час обшуку, у неї вилучили мобільні телефони, планшет та ноутбук. За попередньою інформацією поліціянтів, 4 березня дівчина планувала покінчити життя самогубством.За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 120 Кримінального кодексу України (Доведення до самогубства).Під час досудового слідства поліціянти перевіряють усі відомості, які надала дівчина та встановлюють особу куратора та інших організаторів групи."Поліція звертається до батьків неповнолітніх із проханням більше уваги приділяти дітям, цікавитися їх життям та наголошувати про небезпеку в Інтернеті", - наголошують у Нацполіції.Нагадаємо, що від понеділка, 1 березня, у поліцію Волині надійшла інформація про три спроби самогубства від медзакладів, де перебували неповнолітні. Як повідомлялося, 3 березня 13-річна лучанка намагалася вчинити самогубство , наковтавшись таблеток. У понеділок, 1 березня, до лікарні доставили неповнолітню дівчину, яка наковталася пігулок та мала порізи на одній руці

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