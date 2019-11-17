На Волині знайшли мертвим учасника АТО
Сьогодні, 22:39
У місті Рожище знайшли тіло учасника АТО Андрія Боярчука. Ймовірно, він вчинив самогубство.
Трагедія сталась ввечері 4 березня. Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Чоловік 1995 року народження служив у 24 окремій механізованій бригаді, брав участь у боях під Іловайськом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Трагедія сталась ввечері 4 березня. Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Чоловік 1995 року народження служив у 24 окремій механізованій бригаді, брав участь у боях під Іловайськом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині знайшли мертвим учасника АТО
Сьогодні, 22:39
Підземелля, яке нещодавно знайшли у місті на Волині, може стати туристичним об'єктом
Сьогодні, 21:47
На Волині маршрутка застрягла у багнюці. ФОТО
Сьогодні, 21:24
У Польщі заарештували українця, який заважав медикам «швидкої» рятувати людину й кидався на поліцейських
Сьогодні, 20:40