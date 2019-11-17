На Волині знайшли мертвим учасника АТО

Андрія Боярчука. Ймовірно, він вчинив самогубство.



Трагедія сталась ввечері 4 березня. Про це



На місці події працювала слідчо-оперативна група.



Чоловік 1995 року народження служив у 24 окремій механізованій бригаді, брав участь у боях під Іловайськом.

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