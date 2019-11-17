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На Волині знайшли мертвим учасника АТО

На Волині знайшли мертвим учасника АТО
У місті Рожище знайшли тіло учасника АТО Андрія Боярчука. Ймовірно, він вчинив самогубство.

Трагедія сталась ввечері 4 березня. Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Чоловік 1995 року народження служив у 24 окремій механізованій бригаді, брав участь у боях під Іловайськом.

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Теги: Рожище, військовий, смерть, АТО
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Сьогодні, 22:39
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