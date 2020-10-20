вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі-Волинському проходить чемпіонат області з боксу. ФОТО

У Володимирі-Волинському проходить чемпіонат області з боксу. ФОТО
У Володимирі-Волинському впродовж 4-5 березня проходить Чемпіонат Волині з боксу.

У двобоях беруть участь більше півтори сотні спортсменів. Повідомляє БУГ.

Організатор Чемпіонату області з боксу серед жінок та юнаків 2005-2006-х та 2007-2008-х років народження – Володимир-Волинський спортивний клуб “Любарт” за підтримки міської влади.

Серед учасників – більше 40 спортсменів з Володимира-Волиського та більше 150 загалом.

У Володимирі-Волинському проходить чемпіонат області з боксу. ФОТО
У Володимирі-Волинському проходить чемпіонат області з боксу. ФОТО
У Володимирі-Волинському проходить чемпіонат області з боксу. ФОТО
У Володимирі-Волинському проходить чемпіонат області з боксу. ФОТО
У Володимирі-Волинському проходить чемпіонат області з боксу. ФОТО
У Володимирі-Волинському проходить чемпіонат області з боксу. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бокс, чемпіонат, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Долар і євро дешевшають: скільки коштує валюта у Луцьку станом на 5 березня
Сьогодні, 09:07
В Україні – найвищий добовий показник захворюваності на COVID-19 з початку грудня
Сьогодні, 08:52
У Володимирі-Волинському проходить чемпіонат області з боксу. ФОТО
Сьогодні, 08:35
До програми лояльності «Інвестора» додались знижки від виробника кухонь MARKSON*
Сьогодні, 08:00
У лісах Житомирщини з’явилися лані
Сьогодні, 07:14
Схожі новини
Волинський спортсмен завоював срібну медаль на чемпіонаті України з боксу серед юніорів Волинський спортсмен завоював срібну медаль на чемпіонаті України з боксу серед юніорів
20 жовтень, 2020, 14:12
Юнаки з Волині здобули 7 медалей на чемпіонаті з боксу у Скадовську. ФОТО Юнаки з Волині здобули 7 медалей на чемпіонаті з боксу у Скадовську. ФОТО
17 вересень, 2020, 15:00
Волинська боксерка стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. ВІДЕО Волинська боксерка стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. ВІДЕО
01 вересень, 2019, 05:04
Волинянин став бронзовим призером чемпіонату України з боксу серед юніорів Волинянин став бронзовим призером чемпіонату України з боксу серед юніорів
27 лютий, 2019, 05:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лікарі провели надскладну операцію 59-річному чоловікові
Сьогодні, 09:47
 0
У Луцьку трапилася ДТП: постраждав 39-річний чоловік
Сьогодні, 09:33
 0
Як вигідно отримати нове житло у кредит*
Сьогодні, 09:25
 0
Псевдобанківський працівник зняв з картки волинянки 33 тисячі гривень
Сьогодні, 09:16
 0
Долар і євро дешевшають: скільки коштує валюта у Луцьку станом на 5 березня
Сьогодні, 09:07
 0
Медіа
відео
1/8