У Володимирі-Волинському проходить чемпіонат області з боксу. ФОТО
Сьогодні, 08:35
У Володимирі-Волинському впродовж 4-5 березня проходить Чемпіонат Волині з боксу.
У двобоях беруть участь більше півтори сотні спортсменів. Повідомляє БУГ.
Організатор Чемпіонату області з боксу серед жінок та юнаків 2005-2006-х та 2007-2008-х років народження – Володимир-Волинський спортивний клуб “Любарт” за підтримки міської влади.
Серед учасників – більше 40 спортсменів з Володимира-Волиського та більше 150 загалом.
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У двобоях беруть участь більше півтори сотні спортсменів. Повідомляє БУГ.
Організатор Чемпіонату області з боксу серед жінок та юнаків 2005-2006-х та 2007-2008-х років народження – Володимир-Волинський спортивний клуб “Любарт” за підтримки міської влади.
Серед учасників – більше 40 спортсменів з Володимира-Волиського та більше 150 загалом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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