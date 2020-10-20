У Володимирі-Волинському проходить чемпіонат області з боксу. ФОТО





У двобоях беруть участь більше півтори сотні спортсменів. Повідомляє



Організатор Чемпіонату області з боксу серед жінок та юнаків 2005-2006-х та 2007-2008-х років народження – Володимир-Волинський спортивний клуб “Любарт” за підтримки міської влади.



Серед учасників – більше 40 спортсменів з Володимира-Волиського та більше 150 загалом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському впродовж 4-5 березня проходить Чемпіонат Волині з боксу.У двобоях беруть участь більше півтори сотні спортсменів. Повідомляє БУГ Організатор Чемпіонату області з боксу серед жінок та юнаків 2005-2006-х та 2007-2008-х років народження – Володимир-Волинський спортивний клуб “Любарт” за підтримки міської влади.Серед учасників – більше 40 спортсменів з Володимира-Волиського та більше 150 загалом.

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