вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Укрпошта випустила святкові марки в стилі «ню». ФОТО

Укрпошта випустила святкові марки в стилі «ню». ФОТО
Компанія-оператор “Укрпошта” до 8 Березня випустить марки в стилі "ню" – на них будуть зображені репродукції картин відомих художників з оголеними жіночими тілами.

Про це у Фейсбуці повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Він також опублікував фотоприклади робіт.

“Укрпошта в серії марок “Її величність – жінка” випускає не просто марку до 8 Березня, а марку в жанрі “ню” або, як напишуть недосвідчені художники й поштовики, марки з оголеними жінками”, – написав Смілянський.

Він також зазначив, що у створенні цієї серії використовувалися роботи двох українських художників – Тараса Шевченка та Андрія Чебикіна, що звеличують жіночу силу і красу, дух і волю.

Укрпошта випустила святкові марки в стилі «ню». ФОТО
Укрпошта випустила святкові марки в стилі «ню». ФОТО

У пресслужбі “Укрпошти” уточнили, що одну з поштових марок до 8 Березня прикрашає картина Шевченка “Одаліска”, написана у 1840 році в Петербурзі, на другий – робота “Енергія II”, написана у 1991 році Чебикіним. Ба більше, будуть випущені конверти “Перший день”, на яких представлена ще одна робота Шевченка – “Вірсавія” (1860).

Укрпошта випустила святкові марки в стилі «ню». ФОТО
Укрпошта випустила святкові марки в стилі «ню». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укрпошта, марки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині ліцей хочуть назвати на честь загиблого героя АТО
Сьогодні, 05:17
Укрпошта випустила святкові марки в стилі «ню». ФОТО
Сьогодні, 04:40
Волинські волейболістки програли житомирській команді
Сьогодні, 03:28
Ізраїль першим у світі виходить із коронакризи
Сьогодні, 02:21
У Луцьку дітей з інвалідністю вчили виготовляти мило. ФОТО
Сьогодні, 01:05
Схожі новини
Марки для волинських судів обійдуться у 1,5 мільйона Марки для волинських судів обійдуться у 1,5 мільйона
17 березень, 2017, 17:12
«Укрпошта» випустила марку «Пам’яті героїв Небесної Сотні». ФОТО «Укрпошта» випустила марку «Пам’яті героїв Небесної Сотні». ФОТО
20 лютий, 2015, 16:24
Укрпошта попереджає про затримки з доставкою відправлень через негоду Укрпошта попереджає про затримки з доставкою відправлень через негоду
10 лютий, 05:32
У відділеннях Укрпошти тепер можна поповнити банківську картку У відділеннях Укрпошти тепер можна поповнити банківську картку
11 січень, 04:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ліцей хочуть назвати на честь загиблого героя АТО
Сьогодні, 05:17
 0
Укрпошта випустила святкові марки в стилі «ню». ФОТО
Сьогодні, 04:40
 0
Волинські волейболістки програли житомирській команді
Сьогодні, 03:28
 0
Ізраїль першим у світі виходить із коронакризи
Сьогодні, 02:21
 0
У Луцьку дітей з інвалідністю вчили виготовляти мило. ФОТО
Сьогодні, 01:05
 0
Медіа
відео
1/8