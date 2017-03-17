Укрпошта випустила святкові марки в стилі «ню». ФОТО





Про це у Ігор Смілянський. Він також опублікував фотоприклади робіт.



“Укрпошта в серії марок “Її величність – жінка” випускає не просто марку до 8 Березня, а марку в жанрі “ню” або, як напишуть недосвідчені художники й поштовики, марки з оголеними жінками”, – написав Смілянський.



Він також зазначив, що у створенні цієї серії використовувалися роботи двох українських художників – Тараса Шевченка та Андрія Чебикіна, що звеличують жіночу силу і красу, дух і волю.





У пресслужбі “Укрпошти” уточнили, що одну з поштових марок до 8 Березня прикрашає картина Шевченка “Одаліска”, написана у 1840 році в Петербурзі, на другий – робота “Енергія II”, написана у 1991 році Чебикіним. Ба більше, будуть випущені конверти “Перший день”, на яких представлена ще одна робота Шевченка – “Вірсавія” (1860).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанія-оператор “Укрпошта” до 8 Березня випустить марки в стилі "ню" – на них будуть зображені репродукції картин відомих художників з оголеними жіночими тілами.Про це у Фейсбуці повідомив генеральний директор компанії. Він також опублікував фотоприклади робіт.“Укрпошта в серії марок “Її величність – жінка” випускає не просто марку до 8 Березня, а марку в жанрі “ню” або, як напишуть недосвідчені художники й поштовики, марки з оголеними жінками”, – написав Смілянський.Він також зазначив, що у створенні цієї серії використовувалися роботи двох українських художників – Тараса Шевченка та Андрія Чебикіна, що звеличують жіночу силу і красу, дух і волю.У пресслужбі “Укрпошти” уточнили, що одну з поштових марок до 8 Березня прикрашає картина Шевченка “Одаліска”, написана у 1840 році в Петербурзі, на другий – робота “Енергія II”, написана у 1991 році Чебикіним. Ба більше, будуть випущені конверти “Перший день”, на яких представлена ще одна робота Шевченка – “Вірсавія” (1860).

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