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У Луцьку дітей з інвалідністю вчили виготовляти мило. ФОТО

У Луцьку дітей з інвалідністю вчили виготовляти мило. ФОТО
Миловаріння — творчий і дуже захоплюючий процес, простір для безмежної фантазії. Саме тому в рамках роботи «Інтеграційних студій розвитку для дітей та молоді з інвалідністю» управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом тижня провели майстер-класи для дітей з інвалідністю.

Про це інформує Управління соціальних служб для сімї, дітей та молоді.

Під час майстерки діти дізнались таємниці та хитрощі миловаріння, правила комбінування ароматів та їх властивості. Навчилися створювати ароматне мило власними руками. Ексклюзивності виробам додавала цікава форма, оригінальний декор та аромати.

В результаті всі учасники отримали кілька власноруч зроблених шматочків мила, які стали чудовими подарунками для близьких. Адже завжди вважалося, що найкращий той подарунок, який виготовлений своїми руками.


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Теги: діти з інвалідністю, майстерка, миловаріння
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