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У лісах Житомирщини з’явилися лані

У лісах Житомирщини з’явилися лані
На Житомирщині під час підрахунку диких тварин у лісах виявили лань, яка раніше там не зустрічалася.

Про це повідомляє Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.

Зазначається, що цього року виявили понад 100 ланей, хоча кілька років тому цієї тварини в лісах області взагалі не було.

Окрім того, упродовж минулого року на 5-27% збільшилася кількість козуль, лосів, оленів плямистого та європейського. У лісах Житомирщини також на 200 особин побільшало диких кабанів та зростає чисельність зайця-русака, куниці лісової, бобра.

В обласному управління додають, що останнім часом збільшується кількість особин видри, глухаря та рябчика, які занесені до Червоної книги України.

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Теги: ліс, лань, Житомирщина
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