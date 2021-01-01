На Волині ліцей хочуть назвати на честь загиблого героя АТО

Олександра Абрамчука.



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У книзі Пам’яті полеглих за Україну розповідається, що він народився 12 лютого 1988 року в Ковелі. У квітні 2014 року його мобілізували. Був старшим механіком-водієм, гранатометником у 51-й окремій механізованій бригаді.



Олександр Абрамчук загинув 14 липня 2014 року під час переміщення військової колони біля села Черемшине (під Краснодоном) Луганської області, терористи пострілом ПТРК уразили САУ 2С1. Героя поховали у рідному місті.



Указом Президента України від 4 червня 2015 року, «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі», Олександра Абрамчука нагородили (посмертно) орденом «За мужність» III ступеня.



Без Олександра залишились мати та сестра.



У лютому 2016 року на фасаді ліцею №11 було урочисто встановлено меморіальну дошку загиблому Олександру Абрамчуку. Тоді на початку заходу директор навчального закладу Галина Сидорук пригадала, яким був хлопець у школі, чим запам’ятався:



2Він був досить спокійним, старанним і дисциплінованим учнем. Мав хороших друзів. Планував своє майбутнє. Але доля розпорядилася трішки по-іншому. Закінчивши 10 класів нашої школи, він вступив до Луківського ПТУ, здобув професію слюсаря по ремонту автомобілів. Деякий час працював за спеціальністю. А 9 квітня 2014 року був призваний до лав ЗСУ. Він був одним із перших воїнів, які стали на захист нашої Вітчизни. Їм прийшлося дуже важко і гаряче. Вони зупинили ворога, але ціною свого життя".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадська організація «Ковельське об’єднання ветеранів та волонтерів АТО/ООС» звернулася до міського голови Ігоря Чайки з проханням присвоїти ліцею №11 ім’я колишнього учня цього навчального закладу, солдатаПро це повідомляє Ковель медіа У книзі Пам’яті полеглих за Україну розповідається, що він народився 12 лютого 1988 року в Ковелі. У квітні 2014 року його мобілізували. Був старшим механіком-водієм, гранатометником у 51-й окремій механізованій бригаді.Олександр Абрамчук загинув 14 липня 2014 року під час переміщення військової колони біля села Черемшине (під Краснодоном) Луганської області, терористи пострілом ПТРК уразили САУ 2С1. Героя поховали у рідному місті.Указом Президента України від 4 червня 2015 року, «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі», Олександра Абрамчука нагородили (посмертно) орденом «За мужність» III ступеня.Без Олександра залишились мати та сестра.У лютому 2016 року на фасаді ліцею №11 було урочисто встановлено меморіальну дошку загиблому Олександру Абрамчуку. Тоді на початку заходу директор навчального закладупригадала, яким був хлопець у школі, чим запам’ятався:2Він був досить спокійним, старанним і дисциплінованим учнем. Мав хороших друзів. Планував своє майбутнє. Але доля розпорядилася трішки по-іншому. Закінчивши 10 класів нашої школи, він вступив до Луківського ПТУ, здобув професію слюсаря по ремонту автомобілів. Деякий час працював за спеціальністю. А 9 квітня 2014 року був призваний до лав ЗСУ. Він був одним із перших воїнів, які стали на захист нашої Вітчизни. Їм прийшлося дуже важко і гаряче. Вони зупинили ворога, але ціною свого життя".

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