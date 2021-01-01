Покращився стан хлопчика з невиліковною хворобою, якого посвятили у патрульні в Чернівцях

Сашка Андрійчука, який має невиліковну хворобу і якого у середині лютого прийняли до лав патрульних, покращився.



Про це повідомляє у Марту Левченко.



"Він ще в лікарні, але (йому) вже значно краще! Колеги поліцейські не залишають свого Сашка, і це дає йому сили боротися! Навіть у тяжкому стані в реанімації, під апаратами він не розлучався із своєю шапкою поліцейського. Ця Служба, ця потрібність, дає йому сили і бачення себе у майбутньому. І поки ми шукаємо клініку, яка візьметься за порятунок Сашки, ця віра в свою супер силу поліцейського, тримає його",- зазначила волонтер.



Як повідомлялося, 16 лютого у Чернівцях працівники поліції

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стан 10-річного, який має невиліковну хворобу і якого у середині лютого прийняли до лав патрульних, покращився.Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба МВС з посиланням на волонтера"Він ще в лікарні, але (йому) вже значно краще! Колеги поліцейські не залишають свого Сашка, і це дає йому сили боротися! Навіть у тяжкому стані в реанімації, під апаратами він не розлучався із своєю шапкою поліцейського. Ця Служба, ця потрібність, дає йому сили і бачення себе у майбутньому. І поки ми шукаємо клініку, яка візьметься за порятунок Сашки, ця віра в свою супер силу поліцейського, тримає його",- зазначила волонтер.Як повідомлялося, 16 лютого у Чернівцях працівники поліції виконали мрію 10-річного хлочика з невиліковною хворобою – прийняли до лав патрульних.

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