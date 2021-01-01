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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – найвищий добовий показник захворюваності на COVID-19 з початку грудня

В Україні – найвищий добовий показник захворюваності на COVID-19 з початку грудня
10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 05 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 577 дітей та 345 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 5 березня.

Другий день поспіль в Україні виявили понад 10 тисяч інфікованих. Днем раніше захворіло 10 057 осіб, це найвищий показник з кінця грудня.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 3 355 осіб;
летальних випадків – 172;
одужало – 4 149 осіб;
здійснили тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 384 917 осіб;
одужало – 1 191 022 особа;
летальних випадків – 26 763;
провели ПЛР-тестувань – 7 062 386.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 910 випадків;
Вінницька область – 816 випадків;
Волинська область – 277 випадків;
Дніпропетровська область – 497 випадків;
Донецька область – 334 випадки;
Житомирська область – 695 випадків;
Закарпатська область – 748 випадків;
Запорізька область – 163 випадки;
Івано-Франківська область – 737 випадків;
Київська область – 690 випадків;
Кіровоградська область – 69 випадків;
Луганська область – 50 випадків;
Львівська область – 646 випадків;
Миколаївська область – 209 випадків;
Одеська область – 372 випадки;
Полтавська область – 172 випадки;
Рівненська область – 198 випадків;
Сумська область – 238 випадків;
Тернопільська область – 394 випадки;
Харківська область – 566 випадків;
Херсонська область – 54 випадки;
Хмельницька область – 418 випадків;
Черкаська область – 204 випадки;
Чернівецька область – 561 випадок;
Чернігівська область – 137 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
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