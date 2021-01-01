В Україні – найвищий добовий показник захворюваності на COVID-19 з початку грудня

10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 05 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 577 дітей та 345 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 5 березня.Другий день поспіль в Україні виявили понад 10 тисяч інфікованих. Днем раніше захворіло 10 057 осіб, це найвищий показник з кінця грудня.Також за минулу добу:госпіталізували – 3 355 осіб;летальних випадків – 172;одужало – 4 149 осіб;здійснили тестувань за добу – 83 756 (зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 384 917 осіб;одужало – 1 191 022 особа;летальних випадків – 26 763;провели ПЛР-тестувань – 7 062 386.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 910 випадків;Вінницька область – 816 випадків;Волинська область – 277 випадків;Дніпропетровська область – 497 випадків;Донецька область – 334 випадки;Житомирська область – 695 випадків;Закарпатська область – 748 випадків;Запорізька область – 163 випадки;Івано-Франківська область – 737 випадків;Київська область – 690 випадків;Кіровоградська область – 69 випадків;Луганська область – 50 випадків;Львівська область – 646 випадків;Миколаївська область – 209 випадків;Одеська область – 372 випадки;Полтавська область – 172 випадки;Рівненська область – 198 випадків;Сумська область – 238 випадків;Тернопільська область – 394 випадки;Харківська область – 566 випадків;Херсонська область – 54 випадки;Хмельницька область – 418 випадків;Черкаська область – 204 випадки;Чернівецька область – 561 випадок;Чернігівська область – 137 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.