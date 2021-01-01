Долар і євро дешевшають: скільки коштує валюта у Луцьку станом на 5 березня





Євро при купівлі становить – 33.20, продажу – 33.48.



Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.34.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.44,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.65, а продаж – 27.70.Євро при купівлі становить – 33.20, продажу – 33.48.Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.34.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.44,

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