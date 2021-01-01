Долар і євро дешевшають: скільки коштує валюта у Луцьку станом на 5 березня
Сьогодні, 09:07
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.65, а продаж – 27.70.
Євро при купівлі становить – 33.20, продажу – 33.48.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.44,
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Євро при купівлі становить – 33.20, продажу – 33.48.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.34.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.44,
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