вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Долар і євро дешевшають: скільки коштує валюта у Луцьку станом на 5 березня

Долар і євро дешевшають: скільки коштує валюта у Луцьку станом на 5 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.65, а продаж – 27.70.

Євро при купівлі становить – 33.20, продажу – 33.48.

Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.34.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.44,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як вигідно отримати нове житло у кредит*
Сьогодні, 09:25
Псевдобанківський працівник зняв з картки волинянки 33 тисячі гривень
Сьогодні, 09:16
Долар і євро дешевшають: скільки коштує валюта у Луцьку станом на 5 березня
Сьогодні, 09:07
В Україні – найвищий добовий показник захворюваності на COVID-19 з початку грудня
Сьогодні, 08:52
У Володимирі-Волинському проходить чемпіонат області з боксу. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 4 березня Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 4 березня
04 березень, 09:14
Курс валют у Луцьку станом на 3 березня Курс валют у Луцьку станом на 3 березня
03 березень, 09:09
Курс валют у Луцьку станом на 2 березня Курс валют у Луцьку станом на 2 березня
02 березень, 09:11
Курс валют у Луцьку станом на 1 березня Курс валют у Луцьку станом на 1 березня
01 березень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські лікарі провели надскладну операцію 59-річному чоловікові
Сьогодні, 09:47
 0
У Луцьку трапилася ДТП: постраждав 39-річний чоловік
Сьогодні, 09:33
 0
Як вигідно отримати нове житло у кредит*
Сьогодні, 09:25
 0
Псевдобанківський працівник зняв з картки волинянки 33 тисячі гривень
Сьогодні, 09:16
 0
Долар і євро дешевшають: скільки коштує валюта у Луцьку станом на 5 березня
Сьогодні, 09:07
 0
Медіа
відео
1/8