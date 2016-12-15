вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку трапилася ДТП: постраждав 39-річний чоловік

У Луцьку трапилася ДТП: постраждав 39-річний чоловік
У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого зіткнулося два автомобілі, постраждав 39-річний чоловік.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на власні джерела.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 4 березня близько 16 години. Водій, керуючи Dacia Logan, в’їхав у автомобіль Volvo.

Внаслідок аварії пасажир автомобіля Volvo отримав тілесні ушкодження.

Інформацію підтвердили у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». У службі зазначили, що вчора о 15:50 надійшов виклик про те, що на вулиці Карпенка-Карого сталася аварія з постраждалими. На місці події працювала карета швидкої допомоги. За словами медиків, у автопригоді постраждав 39-річний лучанин. Чоловіка зі струсом мозку та підозрою на закриту черепно-мозкову травму госпіталізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ДТП, вулиця Карпенка-Карого, пасажир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на 40-му кварталі затримали двох чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 10:04
Волинські лікарі провели надскладну операцію 59-річному чоловікові
Сьогодні, 09:47
У Луцьку трапилася ДТП: постраждав 39-річний чоловік
Сьогодні, 09:33
Як вигідно отримати нове житло у кредит*
Сьогодні, 09:25
Псевдобанківський працівник зняв з картки волинянки 33 тисячі гривень
Сьогодні, 09:16
Схожі новини
Подробиці аварії на Карпенка-Карого в Луцьку Подробиці аварії на Карпенка-Карого в Луцьку
15 грудень, 2016, 20:24
На аварію в Луцьку приїхали 4 швидкі, пожежники та екіпажі патрульних. ДОПОВНЕНО На аварію в Луцьку приїхали 4 швидкі, пожежники та екіпажі патрульних. ДОПОВНЕНО
15 грудень, 2016, 19:18
ДТП поблизу Луцька: ускладнений рух на вулиці Об`їзній ДТП поблизу Луцька: ускладнений рух на вулиці Об`їзній
27 лютий, 15:45
ДТП у Луцьку: на перехресті зіткнулися два авто ДТП у Луцьку: на перехресті зіткнулися два авто
24 лютий, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нічна ДТП на Волині: постраждали двоє водіїв, одного вирізали рятувальники
Сьогодні, 10:05
 0
У Луцьку на 40-му кварталі затримали двох чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 10:04
 0
Волинські лікарі провели надскладну операцію 59-річному чоловікові
Сьогодні, 09:47
 0
У Луцьку трапилася ДТП: постраждав 39-річний чоловік
Сьогодні, 09:33
 0
Як вигідно отримати нове житло у кредит*
Сьогодні, 09:25
 0
Медіа
відео
1/8