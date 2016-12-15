У Луцьку трапилася ДТП: постраждав 39-річний чоловік





Про це



Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 4 березня близько 16 години. Водій, керуючи Dacia Logan, в’їхав у автомобіль Volvo.



Внаслідок аварії пасажир автомобіля Volvo отримав тілесні ушкодження.



Інформацію підтвердили у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». У службі зазначили, що вчора о 15:50 надійшов виклик про те, що на вулиці Карпенка-Карого сталася аварія з постраждалими. На місці події працювала карета швидкої допомоги. За словами медиків, у автопригоді постраждав 39-річний лучанин. Чоловіка зі струсом мозку та підозрою на закриту черепно-мозкову травму госпіталізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Карпенка-Карого зіткнулося два автомобілі, постраждав 39-річний чоловік.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини з посиланням на власні джерела.Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 4 березня близько 16 години. Водій, керуючи Dacia Logan, в’їхав у автомобіль Volvo.Внаслідок аварії пасажир автомобіля Volvo отримав тілесні ушкодження.Інформацію підтвердили у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». У службі зазначили, що вчора о 15:50 надійшов виклик про те, що на вулиці Карпенка-Карого сталася аварія з постраждалими. На місці події працювала карета швидкої допомоги. За словами медиків, у автопригоді постраждав 39-річний лучанин. Чоловіка зі струсом мозку та підозрою на закриту черепно-мозкову травму госпіталізували.

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