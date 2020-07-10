Волинські лікарі провели надскладну операцію 59-річному чоловікові
Сьогодні, 09:47
Лікарі Ковельського МТМО провели надскладну операцію, замінивши штучним протезом найбільшу артерію організму, яка несе кров від серця.
Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Медики зазначають, що життя пацієнта з розривом аневризми черевного відділу аорти було під загрозою, тому небхідно було терміново робити операцію.
Розшаровуюча аневризма черевного відділу аорти з розривом – це рідкісне і водночас потенційно небезпечне захворювання, яке є причиною раптової смертності. Його поширеність становить 1 випадок на 10 тисяч пацієнтів.
Так, 59-річний чоловік з Житомирської області звернувся зі скаргами на сильні болі в животі, що віддавали в поперек. Ситуацію ускладнював постійно підвищений артеріальний тиск.
Після обстежень лікарі встановили діагноз: розшаровуюча аневризма черевного відділу аорти з розривом. Заочеревинна гематома. Гіпертонічна хвороба (ІІ стадія, 2 ступінь).
Бригада лікарів на чолі з судинним хірургом Олександром Голубом (хірурги В.Войтович, О. Курило, анестезіолог О. Бондарчук) провела в операційній аж 6 годин.
Складність операції полягала у тому, що вражена судина знаходилась одразу під нирковими артеріями. Для судинних хірургів це «ювелірна» робота, яку технічно виконати досить важко.
На щастя, операція пройшло успішно. Чоловік перебуває у задовільному стані і готується до виписки з лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Медики зазначають, що життя пацієнта з розривом аневризми черевного відділу аорти було під загрозою, тому небхідно було терміново робити операцію.
Розшаровуюча аневризма черевного відділу аорти з розривом – це рідкісне і водночас потенційно небезпечне захворювання, яке є причиною раптової смертності. Його поширеність становить 1 випадок на 10 тисяч пацієнтів.
Так, 59-річний чоловік з Житомирської області звернувся зі скаргами на сильні болі в животі, що віддавали в поперек. Ситуацію ускладнював постійно підвищений артеріальний тиск.
Після обстежень лікарі встановили діагноз: розшаровуюча аневризма черевного відділу аорти з розривом. Заочеревинна гематома. Гіпертонічна хвороба (ІІ стадія, 2 ступінь).
Бригада лікарів на чолі з судинним хірургом Олександром Голубом (хірурги В.Войтович, О. Курило, анестезіолог О. Бондарчук) провела в операційній аж 6 годин.
Складність операції полягала у тому, що вражена судина знаходилась одразу під нирковими артеріями. Для судинних хірургів це «ювелірна» робота, яку технічно виконати досить важко.
На щастя, операція пройшло успішно. Чоловік перебуває у задовільному стані і готується до виписки з лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські лікарі провели надскладну операцію 59-річному чоловікові
Сьогодні, 09:47
У Луцьку трапилася ДТП: постраждав 39-річний чоловік
Сьогодні, 09:33
Як вигідно отримати нове житло у кредит*
Сьогодні, 09:25