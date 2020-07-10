Волинські лікарі провели надскладну операцію 59-річному чоловікові

Лікарі Ковельського МТМО провели надскладну операцію, замінивши штучним протезом найбільшу артерію організму, яка несе кров від серця.Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.Медики зазначають, що життя пацієнта з розривом аневризми черевного відділу аорти було під загрозою, тому небхідно було терміново робити операцію.Розшаровуюча аневризма черевного відділу аорти з розривом – це рідкісне і водночас потенційно небезпечне захворювання, яке є причиною раптової смертності. Його поширеність становить 1 випадок на 10 тисяч пацієнтів.Так, 59-річний чоловік з Житомирської області звернувся зі скаргами на сильні болі в животі, що віддавали в поперек. Ситуацію ускладнював постійно підвищений артеріальний тиск.Після обстежень лікарі встановили діагноз: розшаровуюча аневризма черевного відділу аорти з розривом. Заочеревинна гематома. Гіпертонічна хвороба (ІІ стадія, 2 ступінь).Бригада лікарів на чолі з судинним хірургом(хірурги, анестезіолог) провела в операційній аж 6 годин.Складність операції полягала у тому, що вражена судина знаходилась одразу під нирковими артеріями. Для судинних хірургів це «ювелірна» робота, яку технічно виконати досить важко.На щастя, операція пройшло успішно. Чоловік перебуває у задовільному стані і готується до виписки з лікарні.