Нічна ДТП на Волині: постраждали двоє водіїв
Сьогодні, 10:05
На автомобільній дорозі М07 Київ-Ковель-Ягодин біля села Козлиничі Маневицького району трапилася ДТП.
Про це інформує ДСНС у Волинській області.
5 березня о 02:44 від диспетчера швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що на автомобільній дорозі М07 Київ-Ковель-Ягодин біля села Козлиничі Маневицького району сталося ДТП за участі двох автомобілів.
Внаслідок ДТП 2 водіїв отримали травми різних ступенів важкості. Їх госпіталізовали до Маневицької центральної районної лікарні, одного постраждалого деблоковали з автомобіля особовим складом чергового караулу 13-ї державної-пожежно рятувальної частини смт Маневичі УДСНС у Волинській області за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента.
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Про це інформує ДСНС у Волинській області.
5 березня о 02:44 від диспетчера швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що на автомобільній дорозі М07 Київ-Ковель-Ягодин біля села Козлиничі Маневицького району сталося ДТП за участі двох автомобілів.
Внаслідок ДТП 2 водіїв отримали травми різних ступенів важкості. Їх госпіталізовали до Маневицької центральної районної лікарні, одного постраждалого деблоковали з автомобіля особовим складом чергового караулу 13-ї державної-пожежно рятувальної частини смт Маневичі УДСНС у Волинській області за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента.
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