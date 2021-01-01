Нічна ДТП на Волині: постраждали двоє водіїв





Про це



5 березня о 02:44 від диспетчера швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що на автомобільній дорозі М07 Київ-Ковель-Ягодин біля села Козлиничі Маневицького району сталося ДТП за участі двох автомобілів.



Внаслідок ДТП 2 водіїв отримали травми різних ступенів важкості. Їх госпіталізовали до Маневицької центральної районної лікарні, одного постраждалого деблоковали з автомобіля особовим складом чергового караулу 13-ї державної-пожежно рятувальної частини смт Маневичі УДСНС у Волинській області за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автомобільній дорозі М07 Київ-Ковель-Ягодин біля села Козлиничі Маневицького району трапилася ДТП.Про це інформує ДСНС у Волинській області.5 березня о 02:44 від диспетчера швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що на автомобільній дорозі М07 Київ-Ковель-Ягодин біля села Козлиничі Маневицького району сталося ДТП за участі двох автомобілів.Внаслідок ДТП 2 водіїв отримали травми різних ступенів важкості. Їх госпіталізовали до Маневицької центральної районної лікарні, одного постраждалого деблоковали з автомобіля особовим складом чергового караулу 13-ї державної-пожежно рятувальної частини смт Маневичі УДСНС у Волинській області за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента.

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