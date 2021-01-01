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Нічна ДТП на Волині: постраждали двоє водіїв, одного вирізали рятувальники

Нічна ДТП на Волині: постраждали двоє водіїв, одного вирізали рятувальники
На автомобільній дорозі М07 Київ-Ковель-Ягодин біля села Козлиничі Маневицького району трапилася ДТП.

Про це інформує Управління ДСНС у Волинській області.

Повідомляють, зокрема, що 5 березня о 02:44 від диспетчера швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що на автомобільній дорозі М07 Київ-Ковель-Ягодин біля села Козлиничі Маневицького району сталося ДТП за участі двох автомобілів.

Внаслідок ДТП 2 водіїв отримали травми різних ступенів важкості. Їх госпіталізували до Маневицької центральної районної лікарні, одного постраждалого деблокували з автомобіля особовим складом чергового караулу 13-ї державної-пожежно рятувальної частини смт Маневичі УДСНС у Волинській області за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента.

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Теги: Волинь, село Козлиничі, ДТП, ДСНС
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