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У Луцьку на 40-му кварталі затримали двох чоловіків з наркотиками

У Луцьку на 40-му кварталі затримали двох чоловіків з наркотиками
У Луцьку гвардійці за вечір затримали двох чоловіків з наркотиками.

Про це інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.

Так, у четвер, 4 березня приблизно о 17:20 під час служби з охорони громадського порядку у дворі будинку по вулиці Гордіюк гвардійський автопатруль звернув увагу на чоловіка 1979 року народження, що поводився підозріло.

Під час поверхневого огляду особистих речей у нього виявили поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на спайс.

Цього ж вечора, близько 20:40 інший автопатруль затримав 21-річного лучанина з наркотичними речовинами біля магазину «Антей», що на вулиці Наливайка.

У нього знайшли поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на канабіс та 6 таблеток невідомого походження, ззовні схожих на наркотичні.

В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені речовини вилучили та направили на дослідження.

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Теги: гвардійці, наркотики, Луцьк
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