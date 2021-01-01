У Луцьку на 40-му кварталі затримали двох чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 10:04
У Луцьку гвардійці за вечір затримали двох чоловіків з наркотиками.
Про це інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.
Так, у четвер, 4 березня приблизно о 17:20 під час служби з охорони громадського порядку у дворі будинку по вулиці Гордіюк гвардійський автопатруль звернув увагу на чоловіка 1979 року народження, що поводився підозріло.
Під час поверхневого огляду особистих речей у нього виявили поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на спайс.
Цього ж вечора, близько 20:40 інший автопатруль затримав 21-річного лучанина з наркотичними речовинами біля магазину «Антей», що на вулиці Наливайка.
У нього знайшли поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на канабіс та 6 таблеток невідомого походження, ззовні схожих на наркотичні.
В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені речовини вилучили та направили на дослідження.
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Про це інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.
Так, у четвер, 4 березня приблизно о 17:20 під час служби з охорони громадського порядку у дворі будинку по вулиці Гордіюк гвардійський автопатруль звернув увагу на чоловіка 1979 року народження, що поводився підозріло.
Під час поверхневого огляду особистих речей у нього виявили поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на спайс.
Цього ж вечора, близько 20:40 інший автопатруль затримав 21-річного лучанина з наркотичними речовинами біля магазину «Антей», що на вулиці Наливайка.
У нього знайшли поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на канабіс та 6 таблеток невідомого походження, ззовні схожих на наркотичні.
В обох випадках на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені речовини вилучили та направили на дослідження.
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