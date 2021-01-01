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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус з новою силою атакує Волинь: за минулу добу виявили 277 нових інфікованих

Коронавірус з новою силою атакує Волинь: за минулу добу виявили 277 нових інфікованих
За минулу добу на Волині зареєстрували 277 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:

м. Луцьк – 147,
Луцький район – 29,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 20,
Рожищенський район – 2,
м. Нововолинськ – 23,
Володимир-Волинський район – 9,
Іваничівський район – 2,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 1,
Любомльський район – 10,
Старовижівський район – 2,
Ратнівський район – 9,
Турійський район – 1,
Любешівський район – 4,
Маневицький район - 10.

Усього станом на 5 березня в області зареєстрували 40 936 випадків.
Одужало – 37 444 особи (за останню добу 98). Летальні випадки – 654 (за останню добу – 2: м. Луцьк – 1, Володимир-Волинський район – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 164 158 осіб, за минулу добу – 1032 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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