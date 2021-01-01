Коронавірус з новою силою атакує Волинь: за минулу добу виявили 277 нових інфікованих





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:



м. Луцьк – 147,

Луцький район – 29,

Горохівський район – 6,

Ківерцівський район – 20,

Рожищенський район – 2,

м. Нововолинськ – 23,

Володимир-Волинський район – 9,

Іваничівський район – 2,

Локачинський район – 2,

Ковельський район – 1,

Любомльський район – 10,

Старовижівський район – 2,

Ратнівський район – 9,

Турійський район – 1,

Любешівський район – 4,

Маневицький район - 10.



Усього станом на 5 березня в області зареєстрували 40 936 випадків.

Одужало – 37 444 особи (за останню добу 98). Летальні випадки – 654 (за останню добу – 2: м. Луцьк – 1, Володимир-Волинський район – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 164 158 осіб, за минулу добу – 1032 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 277 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:м. Луцьк – 147,Луцький район – 29,Горохівський район – 6,Ківерцівський район – 20,Рожищенський район – 2,м. Нововолинськ – 23,Володимир-Волинський район – 9,Іваничівський район – 2,Локачинський район – 2,Ковельський район – 1,Любомльський район – 10,Старовижівський район – 2,Ратнівський район – 9,Турійський район – 1,Любешівський район – 4,Маневицький район - 10.Усього станом на 5 березня в області зареєстрували 40 936 випадків.Одужало – 37 444 особи (за останню добу 98). Летальні випадки – 654 (за останню добу – 2: м. Луцьк – 1, Володимир-Волинський район – 1).Методом ПЛР всього обстежили 164 158 осіб, за минулу добу – 1032 особи.

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