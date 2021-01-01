Коронавірус з новою силою атакує Волинь: за минулу добу виявили 277 нових інфікованих
Сьогодні, 10:15
За минулу добу на Волині зареєстрували 277 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:
м. Луцьк – 147,
Луцький район – 29,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 20,
Рожищенський район – 2,
м. Нововолинськ – 23,
Володимир-Волинський район – 9,
Іваничівський район – 2,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 1,
Любомльський район – 10,
Старовижівський район – 2,
Ратнівський район – 9,
Турійський район – 1,
Любешівський район – 4,
Маневицький район - 10.
Усього станом на 5 березня в області зареєстрували 40 936 випадків.
Одужало – 37 444 особи (за останню добу 98). Летальні випадки – 654 (за останню добу – 2: м. Луцьк – 1, Володимир-Волинський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 164 158 осіб, за минулу добу – 1032 особи.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:
м. Луцьк – 147,
Луцький район – 29,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 20,
Рожищенський район – 2,
м. Нововолинськ – 23,
Володимир-Волинський район – 9,
Іваничівський район – 2,
Локачинський район – 2,
Ковельський район – 1,
Любомльський район – 10,
Старовижівський район – 2,
Ратнівський район – 9,
Турійський район – 1,
Любешівський район – 4,
Маневицький район - 10.
Усього станом на 5 березня в області зареєстрували 40 936 випадків.
Одужало – 37 444 особи (за останню добу 98). Летальні випадки – 654 (за останню добу – 2: м. Луцьк – 1, Володимир-Волинський район – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 164 158 осіб, за минулу добу – 1032 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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