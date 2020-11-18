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У Луцьку завтра, 6 березня, тимчасово зупинять рух проспектом Волі

У Луцьку завтра, 6 березня, тимчасово зупинять рух проспектом Волі
У Луцьу 6 березня буде тимчасово зупинено рух на проспекті Волі від вулиці Паркової до вулиці Сенатора.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Інформують, що у суботу, 6 березня, за участі членів федерації легкої атлетики Волинської області та міжнародного сертифікатора Коліч Луції, з 09.00 до 13.00 проходитиме сертифікація траси на проспекті Волі від вулиці Паркової до вулиці Сенатора.

Захід проходитиме з метою належної організації проведення Чемпіонату України зі спортивної ходьби, який відбудеться 20 березня 2021 року.




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Теги: рух, перекриття, Луцьк
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