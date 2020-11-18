У Луцьку завтра, 6 березня, тимчасово зупинять рух проспектом Волі
Сьогодні, 10:29
У Луцьу 6 березня буде тимчасово зупинено рух на проспекті Волі від вулиці Паркової до вулиці Сенатора.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Інформують, що у суботу, 6 березня, за участі членів федерації легкої атлетики Волинської області та міжнародного сертифікатора Коліч Луції, з 09.00 до 13.00 проходитиме сертифікація траси на проспекті Волі від вулиці Паркової до вулиці Сенатора.
Захід проходитиме з метою належної організації проведення Чемпіонату України зі спортивної ходьби, який відбудеться 20 березня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Інформують, що у суботу, 6 березня, за участі членів федерації легкої атлетики Волинської області та міжнародного сертифікатора Коліч Луції, з 09.00 до 13.00 проходитиме сертифікація траси на проспекті Волі від вулиці Паркової до вулиці Сенатора.
Захід проходитиме з метою належної організації проведення Чемпіонату України зі спортивної ходьби, який відбудеться 20 березня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі прикордонники затримали нелегала з Марокко, який йшов до ЄС шукати кращої долі
Сьогодні, 11:01
У Луцьку на Соборності жінка за кермом Audi збила підлітка
Сьогодні, 10:42
У Луцьку завтра, 6 березня, тимчасово зупинять рух проспектом Волі
Сьогодні, 10:29
Коронавірус з новою силою атакує Волинь: за минулу добу виявили 277 нових інфікованих
Сьогодні, 10:15