У Луцьку завтра, 6 березня, тимчасово зупинять рух проспектом Волі

У Луцьу 6 березня буде тимчасово зупинено рух на проспекті Волі від вулиці Паркової до вулиці Сенатора.Про це йдеться на сайті Луцькради.Інформують, що у суботу, 6 березня, за участі членів федерації легкої атлетики Волинської області та міжнародного сертифікатора Коліч Луції, з 09.00 до 13.00 проходитиме сертифікація траси на проспекті Волі від вулиці Паркової до вулиці Сенатора.Захід проходитиме з метою належної організації проведення Чемпіонату України зі спортивної ходьби, який відбудеться 20 березня 2021 року.